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السعودية.. القبض على مواطن تباهى بالسلاح ووضع تجهيزات رسمية في سيارته (فيديو)
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 16:45 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 16:50 GMT

السعودية.. القبض على مواطن تباهى بالسلاح ووضع تجهيزات رسمية في سيارته (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سعودية بضبط شرطة منطقة الرياض لمواطن في الثلاثينيات من عمره، ظهر بمقطع فيديو مستعرضاً برشاش، وواضعاً تجهيزات رسمية في سيارته. شرطة الرياض تقبض

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام سعودية بضبط شرطة منطقة الرياض لمواطن في الثلاثينيات من عمره، ظهر بمقطع فيديو مستعرضاً برشاش، وواضعاً تجهيزات رسمية في سيارته.

وكشفت وسائل الإعلام أنه تم التعرف على الشاب بعد تداول مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل، عقب نشره عبر حسابه بأحد المواقع.

وتداولت حسابات إخبارية سعودية مقطع الفيديو المقصود، مؤكدة ضبط الشاب بعد التباهي بالمقطع الذي نشره، ومبينةً أنه تم ضبط مواطن آخر قام بوضع هذه التجهيزات له.

وأشارت الحسابات السعودية إلى أنه تم إيقاف الشابين تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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