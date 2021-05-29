السعودية.. القبض على مواطن تباهى بالسلاح ووضع تجهيزات رسمية في سيارته (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سعودية بضبط شرطة منطقة الرياض لمواطن في الثلاثينيات من عمره، ظهر بمقطع فيديو مستعرضاً برشاش، وواضعاً تجهيزات رسمية في سيارته.

شرطة الرياض تقبض على شخص وضع تجهيزات رسمية على مركبته واستعرض بسلاح ناري. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 29, 2021

وكشفت وسائل الإعلام أنه تم التعرف على الشاب بعد تداول مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل، عقب نشره عبر حسابه بأحد المواقع.

شرطة منطقة #الرياض

تحدد هوية مواطن في العقد الثالث من العمر

وضع تجهيزات رسمية على مركبته واستعرض بسلاح ناري من نوع رشاش.#تم_القبض pic.twitter.com/o6c38IdL70 — الراصد نيوز 🇸🇦️ ™ (@dream_vu) May 29, 2021

وتداولت حسابات إخبارية سعودية مقطع الفيديو المقصود، مؤكدة ضبط الشاب بعد التباهي بالمقطع الذي نشره، ومبينةً أنه تم ضبط مواطن آخر قام بوضع هذه التجهيزات له.

وأشارت الحسابات السعودية إلى أنه تم إيقاف الشابين تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.