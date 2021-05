زلة لسان جديدة لبايدن بشأن طفلة تضعه في موقف محرج (فيديو)

واصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلات لسانه التي وضعته في مواقف محرجة في الآونة الأخيرة.

وتعرض بايدن، البالغ من العمر 78 عاما، لانتقادات شديدة خلال خطاب ألقاه في قاعدة عسكرية في فرجينيا؛ بسبب كلماته التي وصفت بـ“المخيفة“؛ حيث وصف طفلة صغيرة بالفتاة في سن التاسعة عشر.

وخرج الرئيس الأمريكي عن النص، حيث قال لفتاة كانت تجلس على جانب المسرح: ”أحب تلك الإكسسوارات الموجودة في شعرك“، واستكمل: ”تبدو وكأنها تبلغ من العمر 19 عاما، تجلس هناك مثل سيدة صغيرة وساقيها متشابكتين“.

وتمت مشاركة تصريحات بايدن على نطاق واسع على ”تويتر“، واجتذبت العديد من ردود الفعل، حيث اندهش الكثيرون من تصريحاته.

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she's 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj

— The Post Millennial (@TPostMillennial) May 28, 2021