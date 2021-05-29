زلة لسان جديدة لبايدن بشأن طفلة تضعه في موقف محرج (فيديو)

واصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلات لسانه التي وضعته في مواقف محرجة في الآونة الأخيرة.

وتعرض بايدن، البالغ من العمر 78 عاما، لانتقادات شديدة خلال خطاب ألقاه في قاعدة عسكرية في فرجينيا؛ بسبب كلماته التي وصفت بـ“المخيفة“؛ حيث وصف طفلة صغيرة بالفتاة في سن التاسعة عشر.

وخرج الرئيس الأمريكي عن النص، حيث قال لفتاة كانت تجلس على جانب المسرح: ”أحب تلك الإكسسوارات الموجودة في شعرك“، واستكمل: ”تبدو وكأنها تبلغ من العمر 19 عاما، تجلس هناك مثل سيدة صغيرة وساقيها متشابكتين“.

وتمت مشاركة تصريحات بايدن على نطاق واسع على ”تويتر“، واجتذبت العديد من ردود الفعل، حيث اندهش الكثيرون من تصريحاته.

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she's 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj — The Post Millennial (@TPostMillennial) May 28, 2021

وكتب أحد المستخدمين: ”رئيسكم يا أمريكا، هناك سبب لعدم السماح له بالتحدث أمام الكاميرات كثيرا“، وقال آخر: ”ستكون هذه أخبار الصفحة الأولى في صحيفة ”نيويورك تايمز“ والقصة الرئيسية على شبكة سي إن إن لمدة أسبوعين إذا كانت من ترامب“.

وأضاف ثالث أنه أمر محرج، يبدو كما لو كان يحاول أن يكون لطيفا، ولكن خانته تعبيراته.

ويمتلك بايدن تاريخا في الإدلاء بملاحظات مثيرة حول الفتيات والنساء، ففي العام الماضي، قال بايدن لمجموعة من الراقصات الصغيرات: ”أريد أن أرى هؤلاء يرقصن عندما يكبرن أيضا بعد أربع سنوات!“. وفي عام 2019، قال لفتاة تبلغ من العمر 10 أعوام: ”أراهن أنكِ ستكونين مشرقة بقدر جمال مظهرك“.

كما تم تصويره لمرات عديدة على مر السنوات وهو يقبل ويلمس الفتيات والنساء خلال المناسبات العامة، وخلال حملته الرئاسية، اتهمته ثلاث نساء بالتصرف بشكل غير لائق، كما اتهمته تارا ريد، الموظفة السابقة في مجلس الشيوخ بالاعتداء عليها في عام 1993، ونفى بشدة هذا الادعاء.