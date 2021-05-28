التقاها خلال جولة تفقدية.. السيسي يوجه بعلاج سيدة على نفقة الدولة (فيديو وصور)

استجاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لسيدة مسنة التقاها اليوم الجمعة، أثناء تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ووجه بسرعة تقديم جميع سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنه جارٍ نقل السيدة التي التقاها الرئيس السيسي إلى مستشفى معهد ناصر؛ لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

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وأوضح بيان صادر عن الصحة المصرية أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد وجهت بإرسال سيارة إسعاف مجهزة برفقة طبيب متخصص في أمراض الباطنية، لنقل السيدة التي تبلغ من العمر 63 عامًا من منطقة النهضة بمدينة السلام في القاهرة إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، حيث تعاني من مرض السكري، والتهابات بالعين، كما أنها تعاني من سرطان الثدي وتخضع للعلاج الكيميائي.

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وأشار البيان إلى أنه ستتم متابعة الحالة الصحية للسيدة من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الأورام، والباطنية، والرمد، كما سيتم إجراء جميع الفحوصات الطبية لاستكمال علاجها على نفقة الدولة.

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ولفت إلى أن ”الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للسيدة عن كثب، وما يتم تقديمه من خدمات طبية لها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بحق كل مواطن في الحصول على أفضل خدمة طبية والعلاج على نفقة الدولة“.