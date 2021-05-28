جنوح مؤقت لسفينة ترفع علم سنغافورة في قناة السويس

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن حدوث عطل مفاجئ في محركات إحدى السفن العابرة للقناة، وهي سفينة الحاويات MAERSK EMERALD خلال عبورها اليوم ضمن قافلة الشمال.

وأكد ربيع أن الهيئة تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ، حيث جنحت السفينة بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بالسفينة.

ولفت إلى تحرك مجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة للتعامل مع الموقف والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم من خلال 4 قاطرات، تتقدمها القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طن، لتستأنف السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة، وهي الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية.

وأكد ربيع أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر، حيث تم تحويل مسار قافلة الشمال للعبور من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية لتعبر بقناة السويس الجديدة، وهو ما يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي، وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن سفينة الحاويات MAERSK EMERALD التي ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 353 مترا، وعرضها 48 مترا بغاطس 15.50 متر، وبحمولة قدرها 146 ألف طن.

وبين ربيع أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الجمعة، عبور 68 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 مليون طن.