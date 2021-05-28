ولاية أمريكية تقدم الأموال والهدايا للتشجيع على تلقي لقاح كورونا

تعتزم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنفاق 116.5 مليون دولار نقدا وفي صورة بطاقات هدايا، للمقيمين الذين يتلقون لقاحات كوفيد-19 قبل 15 حزيران/ يونيو المقبل، في أكبر حافز تقدمه ولاية أمريكية سعيا لإقناع الممتنعين والمتشككين في اللقاحات بالتطعيم.

وتأتي خطوة الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم في إطار جهود لتكثيف حملات التطعيم، إذ تستعد الولاية لإعادة فتح اقتصادها بالكامل في 15 يونيو.

وسيفوز 10 من سكان كاليفورنيا الذين تم تطعيمهم قبل ذلك التاريخ بجوائز على غرار اليانصيب بقيمة 1.5 مليون دولار لكل منهم وسيربح أيضا 30 شخصا 50 ألف دولار لكل منهم.

وقالت الولاية إن أول مليونين يتم تطعيمهم في كاليفورنيا بدءا من يوم الخميس سيفوز كل منهم ببطاقات هدايا بقيمة 50 دولارا نقدا أو مقابل الحصول على مواد البقالة.

وقال الدكتور توماس أراجون، مدير إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا: ”لم يكن بعض سكان كاليفورنيا على استعداد للحصول على لقاح كوفيد-19 في اليوم الأول… جرى تصميم هذا البرنامج لتشجيع أولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي للحصول على التطعيم والمساعدة في الحفاظ على كاليفورنيا آمنة“.

وقال نيوسوم في مؤتمر صحفي في لوس انجليس يوم الخميس إن جميع سكان كاليفورنيا الذين تم تطعيمهم منذ أن توفرت اللقاحات لأول مرة في الولاية، سيدخلون في سحب للحصول على الجوائز الأكبر.