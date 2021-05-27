مدير إيطالي يعتدي بالضرب على عاملات في مصنع بتونس.. واتحاد الشغل يعتزم مقاضاته (صور)

اعتدى مدير إيطالي في أحد المصانع التونسية بالضرب على عاملات في المصنع، ما تسبب بنقل اثنتين منهن إلى المستشفى، في حادثة أثارت غضبا في الأوساط التونسية.

وكشف الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) بالبلاد، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، مساء الخميس، أن ”مديرا في مصنع إيطالي في مدينة الباطن في محافظة القيروان (وسط تونس)، عنّف عاملات في المصنع، وأعضاء منتمين إلى الاتحاد، باستعمال عصا“.

وأضاف البيان أنه ”تم نقل عاملتين إلى أحد المستشفيات بمحافظة القيروان، جراء الاعتداء العنيف الذي طالهما“.

ووصف الاتحاد الحادثة بـ“العمل الإجرامي الصادم والهمجي، الذي يكشف الطابع الاستعماري لبعض المستثمرين الأجانب“، على حد تعبيره.

وأكد اتحاد الشغل أنه ”قرر مقاضاة المعتدي والشركة التي يمثلها، محليا ودوليا“، داعيا الخارجية التونسية إلى استدعاء السفير الإيطالي لدى تونس؛ ”لإدانة حادثة التعنيف ضد عاملات تونسيات“.

واستهجن الاتحاد في الوقت ذاته ما وصفه بـ“صمت النيابة العامة برغم الطلبات التي قدمها الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان“، مشددا على ضرورة ”الإسراع باتخاذ الإجراءات القضائية ضد المعتدي“.

من جانبها، أوضحت الكاتبة العامة للفرع الجامعي للنسيج بالقيروان، والكاتبة العامة للنقابة الأساسية في المصنع المشار إليه، سلوى بلحودي، أن ”الاعتداء جرى خلال اجتماع عمالي، إذ حاول أحد المسؤولين في المصنع، وهو إيطالي الجنسية، استفزازها أثناء اجتماعها بالعمال، ثم اعتدى عليها بقضيب حديدي وأسقطها أرضا، مواصلا الاعتداء عليها وعلى عاملات أخريات بالعنف الشديد“.

وأثارت الحادثة غضب الناشطين التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نشروا صورا قالوا إنها لعاملات تعرضن للضرب على يد المدير الإيطالي.

وكتب أحد الناشطين: ”مستثمر إيطالي يعتدي بالعنف على عاملات مصنعه مما استوجب نقلهن إلى المستشفى..

هذا ما يحدث في بلدنا الآن بدعوى الاستثمار.. عدنا إلى العبودية“.

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وأشار حساب تونسي آخر على فيسبوك إلى أن سبب الاعتداء على العاملات هو أنهن طالبن بحقوقهن.

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