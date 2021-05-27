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السعودية تعيد تنظيم الفعاليات الترفيهية بعد إغلاقات طويلة بسبب كورونا
تاريخ النشر: 27 مايو 2021 14:48 GMT
تاريخ التحديث: 27 مايو 2021 16:10 GMT

السعودية تعيد تنظيم الفعاليات الترفيهية بعد إغلاقات طويلة بسبب كورونا

أعلنت هيئة الترفيه في السعودية، اليوم الخميس، عن عودة تنظيم الفعاليات الترفيهية في البلاد، بعد توقف طويل فرضته إغلاقات جائحة كورونا. ونشرت الهيئة الحكومية

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلنت هيئة الترفيه في السعودية، اليوم الخميس، عن عودة تنظيم الفعاليات الترفيهية في البلاد، بعد توقف طويل فرضته إغلاقات جائحة كورونا.

ونشرت الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم المهرجانات والحفلات الفنية وعروض السيرك والمسرح ومسيرات السيارات وغيرها من التجمعات الثقافية والفنية والترفيهية، قوائم بشروط العودة الجديدة.

وتتضمن تلك الشروط إجراءات وقائية واحترازية تتعلق بنسب الحضور واشتراطات ارتداء الكمامات والتباعد والتحصين، وتنظيم عمليات الدخول والخروج والجلوس للحضور.

ولم تنشر الهيئة بعد، أي إعلانات جديدة لفعاليات قادمة سيجري تنظيمها في مدن البلاد، لكنها نشرت رابطا يتيح للمنظمين الحصول على تراخيص وتصاريح للفعاليات التي يريدون تنظيمها.

وكانت مدن المملكة قد بدأت تزدحم بالفعاليات الترفيهية والفنية، وسط توافد لنجوم وفرق عالمية، قبل أن يظهر فيروس كورونا ويتسبب بإغلاقات في جميع أنحاء العالم.

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