عرض فيلم مخل في مستشفى فرنسي لمدة 20 دقيقة.. ماذا حدث؟

أثارت واقعة بث فيلم مخل على شاشة تلفزيون قاعة الانتظار بغرفة الطوارئ التابعة لمستشفى بايون، جدلا واسعا في فرنسا، فيما اكتفت إدارة المستشفى بتقديم اعتذار دون توضيح.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية في عددها الصادر الأربعاء، فإنه خلال ليلة الإثنين ولمدة 20 دقيقة تقريبا، تم بث الفيلم على شاشة التلفزيون في غرفة الانتظار بغرف الطوارئ للبالغين في مستشفى بايون.

وتسببت الحادثة في رد فعل على منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما ”تويتر“ بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطع فيديو يقول فيه: ”هكذا نتعامل مع المرضى في إقليم الباسك، مرحبًا بكم في قسم الطوارئ في مستشفى بايون ليلا“.

وأوضحت الصحيفة: ”يبدو تفسير الحادثة بسيطا، حيث تفوض إدارة المستشفى التصرف في المواد المعروضة على شاشاتها لشركة تليكوم سرفيس وهي شركة خاصة، ومع ذلك فقد غيرت الشركة المقترحات التي تم إعدادها في البرمجة خلال عطلة نهاية الأسبوع وبالتالي وبسبب هذا الخطأ، أصبحت قناة كانال+ متاحة على الرغم من عدم تضمينها“.

وأضافت أن ”هذا الخطأ سمح لموظفي المستشفى بمشاهدة مباريات الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم قبل نهاية خدمتهم إلا أن بقية البرامج المخطط لها لم تكن سوى فيلم إباحي“.

وقال ميشيل غلانيس مدير المستشفى إن البث ”استمر 20 دقيقة قبل أن يلاحظه الموظفون ويغيروا القناة، ومنذ ذلك الحين عاد كل شيء إلى طبيعته“.

وأضاف: ”هذا ليس عملاً خبيثاً فقد اعتذرت لنا الشركة التي نتعاقد معها، كما أكد أن المستشفى لن يتقدم بشكوى“.