السعودية.. لجنة الحج العليا تتخذ توصيات بشأن أداء الفريضة هذا العام

اتخذت لجنة الحج العليا المسؤولة عن الإعداد لموسم الحج السنوي، عددا من التوصيات، التي ستحدد كيف سيكون أداء المناسك هذا العام مع استمرار تداعيات فيروس كورونا على المملكة وجميع دول العالم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن لجنة الحج العليا، اتخذت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، عددًا من التوصيات لرفعها إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضافت ”واس“ إن أعضاء لجنة الحج العليا التي تشمل أميري منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحثوا عدداً من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج المقبل.

ويترقب المسلمون في العالم، ما ستقرره المملكة بشأن الحج هذا العام بعد أن أقيم موسم العام الماضي بشكل محدود اقتصر على حجاج من داخل السعودية فقط، بعدما كان الحرم المكي يزدحم بأكثر من مليوني حاج من مختلف دول العالم.