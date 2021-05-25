بعدما أبكى المغاربة.. نهاية سعيدة لقصة الفتى أشرف عقب فشله في دخول سبتة

بعد انتشار صور ومقاطع فيديو للفتى المغربي أشرف على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحاول الدخول إلى مدينة سبتة، تفاعلت مؤسسة ”عطاء“ الخيرية المغربية مع قصة هذا الطفل اليتيم وقررت تغيير حياته بشكل جذري.

وحاول أشرف قبل أيام، أن يعبر سباحة إلى سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، وهو يحيط خصره بعدد كبير من العبوات البلاستيكية الفارغة لتفادي الغرق، لكن محاولته باءت بالفشل، لينهار باكيا وهو في مياه البحر، قبل إعادته إلى مدينة الفنيدق المحاذية لسبتة.

وقال جلال اعويطة، رئيس مؤسسة ”عطاء“ في تدوينة نشرها عبر صفحته الخاصة على ”فيسبوك“، الإثنين، إنه التقى بأشرف واتفق معه على ”نقاط كثيرة“.

وأوضح اعويطة: ”جاء في مقدمة هذه النقاط، تغيير منزل أشرف العشوائي الضيق جدا، الأسبوع المقبل، وعودته للتعليم، والتحاقه بناد رياضي وغيرها“.

وأثنى نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي على هذه ”الخطوة الإنسانية“، مؤكدين أن أشرف ”ما هو إلا أنموذج قدمته عدسات الكاميرات أمام الرأي العام“، مشددين على أن ”أحداث سبتة عرّت الواقع المرير“، على حد تعبيرهم.

وكان آلاف المهاجرين من المغرب وصلوا مدينة سبتة المحتلة، لكن أغلبهم أعيدوا إلى المغرب، وسط أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط.

ووصل معظم هؤلاء المهاجرين عن طريق السباحة، وآخرون على متن قوارب مطاطية.