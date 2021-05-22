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السعودية.. طفلة تتجول برفقة حيوان مفترس (فيديو)
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 14:27 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 15:30 GMT

السعودية.. طفلة تتجول برفقة حيوان مفترس (فيديو)

رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مخالفة لطفلة تتجول ومعها حيوان مفترس.

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المصدر: إرم نيوز

رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مخالفة لطفلة تتجول ومعها حيوان مفترس.

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وقال المركز مخاطبا نشطاء في بيان على تويتر: ”شكرا لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم“.

ونوه المركز على منع اقتناء الحيوانات المفترسة، موضحا أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى10 سنوات سجن أو غرامة قدرها 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).

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