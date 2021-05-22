"نتفلكس" تتطلع لاقتحام صناعة ألعاب الفيديو

تتطلع منصة البث العالمية ”نتفليكس“ لاقتحام صناعة ألعاب الفيديو، في الوقت الذي تتربع فيه على سوق البث الترفيهي للسينما والتلفاز، حتى في ظل وجود منافسة من خدمات مثل ”ديوني بلس“ وغيرها.

وحسب تقرير نشرته ”رويترز“، فإن ”نتفليكس تواصلت مع شخصيات بارزة وخبراء في صناعة الألعاب لتوظيف مدير تنفيذي يشرف على التوسع بمجال الألعاب“، موضحا أن ”هذا نهج نتفلكس الجديد، مشابه لخدمة أبل أركيد ‏لألعاب الفيديو من أبل، حيث يدفع المستخدمون رسوما ثابتة لبث عدد من الألعاب من خلال الخدمة“.

ولم يتقرر بعد ما إذا كانت ”نتفلكس“ تريد أيضا تطوير الألعاب بنفسها أو العمل فقط مع مطورين خارجيين، كما تم التأكيد على إمكانية تقديم هذه الألعاب دون إعلانات.

في غضون ذلك، رد متحدث باسم ”نتفليكس“ على التقرير قائلا: ”نقدر تنوع المحتوى، لهذا السبب نعمل باستمرار على توسيع عروضنا، من المسلسلات والأفلام الوثائقية إلى الأفلام، والعروض الأصلية باللغات المحلية وتلفزيون الواقع“، مضيفا: ”نريد أيضا المشاركة في العروض التفاعلية، ومتحمسون لتقديم المزيد من خلال الترفيه التفاعلي“.

في وقت سابق، قال المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي للشركة، ريد هاستينغز: ”تعد ألعاب الفيديو فرصة رائعة ومثيرة للاهتمام، فهي تحتوي على عدد من الجوانب المثيرة، مثل تعدد اللاعبين والرياضات الإلكترونية، وألعاب الكمبيوتر المتطورة“.