شحن هاتف نقال يتسبب في إتلاف 1000 جرعة من لقاح كورونا

أعلنت سلطات ”قرغيزستان“ أن مصحة عمومية بالعاصمة ”بيشكك“، قامت برمي حوالي 1000 جرعة من لقاح ”سبوتنيكV“ المضاد لكوفيد 19،فسدت في المبرد بعدما فصل عنه أحدهم الكهرباء لاستعمال المقبس في شحن هاتفه النقال.

وكانت الجرعات الفاسدة ضمن شحنة مكونة من 20 ألف جرعة ، أرسلتها روسيا كمساعدة إنسانية لهذا البلد الفقير، الذي كان أحد جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا.

الحادث وقع خلال شهر أبريل الماضي، لكن وزير الصحة لم يعلن عنه إلا هذا الأسبوع حسب موقع ”باري ماتش“ ،وقد تعرض لانتقادات حادة من مواطنيه.

وقال الوزير في تصريح صحفي ”إذا كان علينا معاقبة أحد العاملين أو عاملة تنظيف أو شخص آخر مسؤول عن الخطأ ، فعلى المصحة أن تتكفل بالتعويض المادي“ .

وسبق لوزير الصحة بقرغيزستان ، أن ظهر في التلفزيون وهو يتناول مادة مستخرجة من جذور نبتة ”الأقونيطين“ الجبلية السامة ، المستعملة في الطب التقليدي ،على أساس أنها ”علاج معجزة“ لـ“كوفيد 19″.

ويعيش هذا البد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 6.5 مليون نسمة ، موجة ثالثة من تفشي كورونا، حيث امتلأت المستشفيات بالمصابين ، الذين فاق عددهم يوم الجمعة المائة ألف، مع تسجيل 1735 حالة وفاة، وبلغ عدد الملقحين منذ بداية الحملة في آذار/مارس الماضي 50 ألفا حسب الأرقام الرسمية.