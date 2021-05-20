وول ستريت جورنال: آسيا تدخل حربًا جديدة مع كورونا في دول تغلبت عليه سابقًا

نشرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ تقريرًا حول الموجات الجديدة لفيروس ”كورونا“ في آسيا، قائلة إنه بعدما خاضت مناطق من آسيا أنجح المعارك في العالم لاحتواء فيروس كورونا، تعود الآن المناطق نفسها لمواجهة تفشي الوباء مرة أخرى.

وأكدت أن تايوان التي كانت سجلت في العام الماضي، أكثر من ثمانية أشهر دون أي حالات لانتقال الإصابة بالفيروس محليًا، سجلت مؤخرًا، رقمًا قياسيًا ليوم واحد، حيث سجل يوم الإثنين 333 حالة.

وسجلت فيتنام، التي دحرت -أيضًا- منحنى انتقال عدوى كورونا، أعلى عدد من الحالات في يوم سابق.

أما سنغافورة، فحظرت تناول الطعام في المطاعم، وأغلقت المدارس، ووضعت قيودًا على التجمعات الاجتماعية، بعد الإبلاغ عن زيادات مضاعفة في الحالات المحلية لعدة أيام.

وأدى الانتقال السريع في سجون تايلاند إلى تسجيل 9600 حالة جديدة، يوم الإثنين، متجاوزة بذلك العدد الإجمالي المبلغ عنه في عام 2020.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن موجات الإصابة الجديدة ليست مدمرة، مثل موجة الهند العنيفة، ولاتقارن بالزيادات المميتة سابقًا في الغرب، ولكن بتجدد ظهوره في أماكن يبدو أنها تغلبت على الفيروس، فإنها تُظهر مدى صعوبة تحجيم كورونا بينما تتضخم العدوى في أماكن أخرى من العالم، وتنتشر متحورات الفيروس، وتفشل عمليات نشر اللقاحات خارج الدول الغنية.

وبصرف النظر عن أن سنغافورة لقحت أكثر من خُمس السكان، فإن مستويات التلقيح في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا منخفضة، حيث لم تلقح تايوان إلا حوالي 220,000 شخص فقط، من سكانها البالغ عددهم حوالي 24 مليونًا. ويوم السبت، علقت التطعيمات المدفوع قيمتها من قبل الأفراد، والتي كانت متاحة للأشخاص الذين يحتاجون إلى السفر إلى الخارج، للعمل أو التعليم أو العلاج الطبي، لإعطاء الأولوية للعمال.

وقال تود بولاك، اختصاصي الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة هارفارد، والذي يدير برنامجًا صحيًا في فيتنام: ”في الأماكن التي تحتوي على لقاحات، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عدد الحالات يتراجع.. لكن في كل مكان آخر تقريبًا، حتى في البلدان التي أحسنت صنعا (في مواجهة الوباء)، هناك حالات متزايدة.. إنه أمر محتمل الحدوث وسيستمر في الحدوث حتى يتم طرح اللقاحات“.

ونوهت الصحيفة، إلى أن العديد من البلدان ذات السجلات القوية في مكافحة كورونا، شهدت ظهور حالات حديثة في المطارات أو مراكز الحجر الصحي أو المستشفيات، حيث اخترق الفيروس اجراءاتها الدفاعية ضده.

وتقول الصحيفة: ”هناك في فيتنام سلاسل جديدة من انتقال العدوى للأشخاص، الذين وصلوا من خارج البلاد وكانت اختباراتهم إيجابية، بعد الإفراج عنهم بعد 14 يوم من الحجر الصحي الإلزامي في مرافق مخصصة“.

”وفي سنغافورة -التي فرضت قيود سفر خفّضت من حركة المسافرين جوًا، إلى أقل من 3٪ مقارنة بفترة ما قبل الوباء- ظهرت سلسلة من انتقال العدوى بين مجموعة في المطار، شملت عمالًا في منطقة استقبلت مسافرين من مناطق أكثر عرضة لخطر الانتشار، مثل جنوب آسيا، حيث بدأت سلسلة الحالات في تايوان في أواخر أبريل، عندما تم اكتشاف إصابات في شركة طيران رئيسية، وفندق الحجر الصحي التابع لها“.

”وفي كمبوديا، التي سجلت عددًا قليلاً جدًا من حالبات كورونا العام الماضي، انتشر متحور الفيروس B.1.1.7 بسرعة في الأشهر الأخيرة، حيث زاد عدد المصابين المخالطين لأفراد مصابين بالفيروس أكثر من ذي قبل، كما أن المخالطين الذين اعتبروا أقل عرضة لخطر الإصابة. وبالرغم من تعرضهم المحدود نسبيا للأفراد المصابين، كانوا أيضًا، اختبارهم إيجابي“.

وعلق الدكتور مايكل كينزر، مدير برنامج حماية الصحة العالمية للمراكز الأمريكية، لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كمبوديا، للصحيفة: ”نشهد إصابات في أماكن لم نشهدها العام الماضي“.

وفي فيتنام المجاورة، التي حققت قصة نجاح -فقط- بتسجيل في آسيا بحوالي 4500 حالة و 37 حالة وفاة فقط، بين سكانها الذين يزيد عددهم عن 96 مليون نسمة، تنتشر العدوى عبر عشرات المدن والمقاطعات، وفي مواقع من المستشفيات إلى المناطق الصناعية.

وأكد تران داك فو، كبير مستشاري مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة في تعليق للصحيفة: ”إن الموجة الحالية أكثر شدة نسبيا لأن متحورات الفيروس البريطانية والهندية، انتشرت بسرعة كبيرة“.