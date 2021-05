مركبة "Zhurong" الصينية ترسل الصور الأولى من سطح المريخ

أصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أول صور لسطح المريخ التقطتها المركبة الجوالة ”Zhurong“.

وتُظهر اللقطة الأولى الملتقطة بالأبيض والأسود المنظر الأمامي للعربة الجوالة والمنظر الطبيعي لسهل يوتوبيا بلانيتيا، الذي يبدو منحنيًا قليلاً، بينما تُظهر اللقطة الثانية الجزء الخلفي من المركبة الفضائية بالألوان، وتُظهر الألواح الشمسية والهوائيات غير المطوية.

جدير بالذكر، فقد هبطت مركبة “ Zhurong“ ذات الستة عجلات التي تعمل بالطاقة الشمسية بنجاح في سهل يوتوبيا بلانيتيا، في نصف الكرة الشمالي من الكوكب، يوم السبت الماضي (15 مايو).

وقد وصلت مركبة ”Zhurong“، التي سميت بهذا الاسم تيمناً بإله النار في الأساطير الصينية القديمة، على متن المركبة المدارية ”Tianwen-1″، ودخلت مدار المريخ في 24 فبراير الماضي، انطلقت المركبة من الأرض في يوليو 2020.

وفقًا لقناة ”CGTN“ ومقرها بكين، تم التقاط الصورة بالأبيض والأسود بواسطة كاميرا في مقدمة مركبة ”Zhurong“، التي تعمل بشكل فعال كـ ”عين“ للمركبة لاكتشاف العوائق.

كما أن ”الذراعين“ القريبين من أعلى الصورة هما جزءان من نظام الرادار، بينما يساعد قضيبان يمتدان من المنصة إلى الأرض في توجيه العربة الجوالة.

وفقًا لوكالة أنباء ”شينخوا“ الرسمية، فقد هبطت مركبة ”Zhurong“ في تمام الساعة 7:18 صباحًا بتوقيت بكين يوم السبت 15 مايو (12:18 صباحًا بتوقيت غرينتش).

China's Zhurong Mars rover sends back first photos from surface of Mars https://t.co/KHCefL5Ski pic.twitter.com/A2tOU4iFKp

— Zyite.news (@ZyiteGadgets) May 19, 2021