مركبة "Zhurong" الصينية ترسل الصور الأولى من سطح المريخ

أصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أول صور لسطح المريخ التقطتها المركبة الجوالة ”Zhurong“.

وتُظهر اللقطة الأولى الملتقطة بالأبيض والأسود المنظر الأمامي للعربة الجوالة والمنظر الطبيعي لسهل يوتوبيا بلانيتيا، الذي يبدو منحنيًا قليلاً، بينما تُظهر اللقطة الثانية الجزء الخلفي من المركبة الفضائية بالألوان، وتُظهر الألواح الشمسية والهوائيات غير المطوية.

جدير بالذكر، فقد هبطت مركبة “ Zhurong“ ذات الستة عجلات التي تعمل بالطاقة الشمسية بنجاح في سهل يوتوبيا بلانيتيا، في نصف الكرة الشمالي من الكوكب، يوم السبت الماضي (15 مايو).

China muestra las primeras imágenes del aterrizaje de su rover Zhurong en Marte: el vehículo enseñó la capacidad de dos de sus cámaras https://t.co/onWC7ef97C pic.twitter.com/uC8OayHsQH — E̷l̴i̵a̶s̷v̷!̵l̴3̶ (@svil3) May 19, 2021

وقد وصلت مركبة ”Zhurong“، التي سميت بهذا الاسم تيمناً بإله النار في الأساطير الصينية القديمة، على متن المركبة المدارية ”Tianwen-1″، ودخلت مدار المريخ في 24 فبراير الماضي، انطلقت المركبة من الأرض في يوليو 2020.

وفقًا لقناة ”CGTN“ ومقرها بكين، تم التقاط الصورة بالأبيض والأسود بواسطة كاميرا في مقدمة مركبة ”Zhurong“، التي تعمل بشكل فعال كـ ”عين“ للمركبة لاكتشاف العوائق.

كما أن ”الذراعين“ القريبين من أعلى الصورة هما جزءان من نظام الرادار، بينما يساعد قضيبان يمتدان من المنصة إلى الأرض في توجيه العربة الجوالة.

وفقًا لوكالة أنباء ”شينخوا“ الرسمية، فقد هبطت مركبة ”Zhurong“ في تمام الساعة 7:18 صباحًا بتوقيت بكين يوم السبت 15 مايو (12:18 صباحًا بتوقيت غرينتش).

China's Zhurong Mars rover sends back first photos from surface of Mars https://t.co/KHCefL5Ski pic.twitter.com/A2tOU4iFKp — Zyite.news (@ZyiteGadgets) May 19, 2021

كما ذكرت الوكالة أن مركبة الفضاء غير المأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ يوم السبت، ”تاركة بصمة صينية على المريخ لأول مرة.. وهي خطوة مهمة لاستكشاف الفضاء في بلادنا“.

وبعد نجاح عملية الهبوط، أصبحت الصين الدولة الثالثة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة التي تهبط على المريخ.

ويخطط المسؤولون الصينيون لاستخدام المركبة الجوالة لتحليل تربة المريخ والغلاف الجوي، والتقاط الصور، ورسم الخرائط والبحث عن المياه وعلامات الحياة القديمة.

وقد أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن الصين تهدف إلى استكمال محطة الفضاء الصينية، المعروفة أيضًا باسم تيانغونغ (القصر السماوي) بحلول نهاية عام 2022.

من المتوقع أن تبلغ كتلة محطة الفضاء الصينية ما بين 180.000 و220.000 رطل (80 و100 طن متري)؛ ما يقرب من خُمس كتلة محطة الفضاء الدولية، التي تبلغ 925335 رطلاً.