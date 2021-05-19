"حنا بدو".. السعودية تستلهم من البداوة شعارًا لأشهر مهرجان إبل عالميًّا

قررت السعودية، استلهام البداوة التي تمثل ماضي شبه الجزيرة العربية ودول المنطقة، لاختيار شعار النسخة المقبلة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الأشهر عالميا، في خطوة تشير للاعتزاز بحياة البدو التي اعتبرتها تصريحات رسمية لوزير لبناني نقيصة، ما جرَّ عليه سيلا من الانتقادات.

وقال رئيس نادي الإبل في السعودية، فهد بن حثلين، الأربعاء، إن النادي الذي يشرف على تنظيم الفعاليات والمهرجانات الكثيرة الخاصة بالإبل ومربييها، قررت اختيار عبارة ”حنا بدو“ شعارا للنسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، الذي استقال اليوم، قال خلال انسحابه غاضبا من مقابلة تلفزيونية: إنه لا يقبل أن يسيء واحد من ”أهل البدو“ للرئيس اللبناني ميشيل عون، في إشارة للمحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري الذي كان يقدم مداخلة خلال اللقاء.

وتسببت تصريحات الوزير اللبناني بغضب واسع في السعودية وباقي دول الخليج العربي، سيما أن الوزير دافع في اللقاء عن حزب الله اللبناني واتهم بشكل شبه صريح دول الخليج بأنها جلبت ”الدواعش“ إلى المنطقة.

وأدانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين والكويت ومجلس التعاون الخليجي، تصريحات الوزير اللبناني، وتم استدعاء أو إبلاغ سفراء لبنان لديها بالاحتجاج والاستنكار.

وبينما تعد دول الخليج العربي الأكثر تقدما وغنى في المنطقة، ووجهة عمل لعشرات الملايين من مختلف دول العالم، يغرق لبنان في أزمة اقتصادية حادة بينما يسيطر الخلاف على قواه السياسية المتشكلة على أساس ديني وطائفي، فيما ينظر اللبنانيون بيأس للمستقبل مع تزايد الفقر وتراجع سعر صرف الليرة بشكل حاد.

وكانت دول الخليج لعقود من أكبر المانحين للبنان منحا وودائع مليارية واستثمارات ودعما سياسيا.