وسط "معركة كورونا".. الهنود "اليائسون" يقعون ضحية سهلة للاحتيال

وسط أسوأ انتشار لفيروس كورونا في العالم، تعتبر اسطوانات الأكسجين الفارغة من بين أكبر الكنوز، حيث تحتاج مستشفيات الهند بشدة إلى الاسطوانات المعدنية لتخزين ونقل الأكسجين المنقذ للحياة بينما يعاني المرضى في جميع أنحاء البلاد لالتقاط أنفاسهم.

وأعربت مؤسسة خيرية هندية عن غضبها عندما زاد أحد الموردين سعر الاسطوانات بأكثر من الضعف، إلى ما يقرب من 200 دولار للواحدة، واتصلت المؤسسة الخيرية بالشرطة، التي اكتشفت ما يمكن أن يكون واحدا من أكثر عمليات الاحتيال خطورة ووقاحة في بلد مليء بالاحتيال المرتبط بفيروس كورونا والتربح من السوق السوداء.

وقالت الشرطة إن المورد شركة تسمى ”فارشا انجينيرينغ“ هي في الحقيقة ساحة للخردة تعيد طلاء طفايات الحريق وتبيعها كاسطوانات أكسجين، الأمر الذي قد يكون له عواقب مميتة، حيث قد تنفجر طفايات الحريق الأقل صلابة إذا تم ملؤها بالأكسجين العالي الضغط.

وقال موكيش خانا، أحد المتطوعين في المؤسسة الخيرية: ”يجب أن يتهم هذا الرجل بالقتل، فقد كان يلعب بحياة الناس“، بحسب صحيفة ”نيويورك تايمز“.

ودمرت الموجة الثانية من فيروس كورونا، النظام الطبي في الهند، وقوضت الثقة في قدرة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على علاج شعبها واحتواء الوباء. ويعتقد على نطاق واسع أن عدد الوفيات أكبر بكثير من الآلاف المبلغ عنها كل يوم، فالمستشفيات ممتلئة، والأدوية واللقاحات والأكسجين والإمدادات الأخرى تنفد.

مجرمو الإنترنت

من جانبهم، يعمل المتربحون من الأوبئة على ملء الفجوة، ويبيعون الأدوية والأكسجين والإمدادات الأخرى عبر الإنترنت أو من خلال المكالمات الهاتفية، وفي كثير من الحالات، يستغل البائعون يأس وحزن العائلات.

وقال موكتيش تشاندر، المفوض الخاص لشرطة دلهي: ”لطالما كان هؤلاء الأشخاص، مجرمو الإنترنت، موجودين، وعندما حصلوا على الفرصة، تحولوا إلى طريقة العمل هذه“.

وفي بعض الأحيان تكون البضائع مزيفة وبعضها قد يكون ضارا، ففي الأسبوع الماضي، اتهم ضباط الشرطة في ولاية أوتار براديش مجموعة بسرقة أكفان جنائزية مستعملة من الجثث وبيعها على أنها جديدة، وفي اليوم السابق، اكتشف ضباط في نفس الولاية أكثر من 100 قارورة مزيفة من عقار الريمديسفير، وهو دواء مضاد للفيروسات يصفه العديد من الأطباء في الهند على الرغم من التساؤلات حول فاعليته.

تمزيق النسيخ الأخلاقي

وفي إشارة إلى عمليات الاحتيال والاستغلال، قالت محكمة عليا في نيودلهي هذا الشهر، إن ”النسيج الأخلاقي للمجتمع يمزق“.

وخلال الشهر الماضي، ألقت شرطة نيودلهي القبض على أكثر من 210 أشخاص بتهمة الغش أو الاكتناز أو التآمر الإجرامي أو الاحتيال في ما يتعلق بعمليات الاحتيال المتعلقة بكوفيد-19، وبالمثل، اعتقلت الشرطة في ولاية أوتار براديش 160 شخصا.

وقال فيكرام سينغ، رئيس شرطة سابق في ولاية أوتار براديش: ”لقد رأيت كل أنواع الاستغلال وجميع أشكال الفساد، ولكني لم أر هذا المستوى من الاستغلال والفساد خلال 36 عاما من حياتي المهنية“.

وتمثل عمليات الاحتيال والتربح الجانب الآخر لنظام المساعدة الضخم عبر الإنترنت الذي ظهر لملء الفراغ الذي تركته الحكومة، حيث تدخل فاعلو الخير في جميع أنحاء البلاد لإيصال المحتاجين بالموارد المنقذة للحياة.

فقد بلغ النظام الصحي في البلاد حدوده، ولا تزال الإمدادات الحيوية مثل الأكسجين عالقة في نقاط الاختناق في سلسلة التوريد، والناس يموتون بعد نفادها من المستشفيات، ولا يمكن لصانعي اللقاحات والأدوية مواكبة الطلب المتزايد، ويهدد السياسيون في بعض الأماكن الأشخاص الذين يتوسلون علنا للحصول على الإمدادات.

وهذا يعزز السوق السوداء، بأسعارها الباهظة وبضائعها المشبوهة، حيث يشعر الكثير من الناس في الهند أنه ليس لديهم خيار.

وقال روهيت شوكلا، وهو طالب دراسات عليا في نيودلهي، إنه بعد وفاة جدته في أواخر أبريل في ولاية مجاورة، طلب سائق سيارة إسعاف 70 دولارا لرحلة 3 أميال من المستشفى إلى مكان حرق الجثث، أي أكثر من 10 أضعاف السعر العادي، عندما وصلت الأسرة، طلب العمال 70 دولارا مقابل الحطب الذي كان من المفترض أن يكلف 7 دولارات.

وقال شوكلا إن العرض والطلب قد يكونان وراء بعض الزيادات في الأسعار، لكنه يعتقد أن هناك عوامل أخرى، وقال: ”الجميع يحاول الاستفادة من هذا الوباء، وأنا لا أعرف ما حدث للناس“.

وغالبا ما تتضح بعض أسوأ أمثلة هذه الأعمال الاحتيالية في نظام المستشفيات المتعثر في البلاد، حيث يُعتقد على نطاق واسع أن حالات العدوى والوفيات أكبر بعدة مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، وفي المستشفيات في جميع أنحاء الهند أصبحت كل الأسرة ممتلئة ويموت الناس بسبب نقص الأكسجين أو الأدوية.

وانتشرت اتهامات أحد الأطباء في ولاية ماديا براديش على نطاق واسع، وقال الطبيب سانجيف كومروات إنه حاول منع ناشط محلي في الحزب الحاكم في الهند من بيع حق الحصول على أسرة في المستشفى الحكومي الذي يعمل به.

وقال الدكتور كومروات في مقابلة: ”نعلم جميعا أن الحصول على سرير هو صراع كبير في كل مكان، ويجب توزيع الموارد الحكومية بشكل منصف ولا يمكن أن تصبح ملكا لشخص واحد“.

ونفى الناشط أبهاي فيشواكارما، الاتهامات لكنه قال إنه طلب من السلطات المحلية التحقيق، وقال في مقابلة: ”لا أعرف لماذا اتهمني الطبيب“.

وسرعان ما تطور سوق نشط للبلازما المهربة، التي استخدمها العديد من الأطباء في الهند لعلاج مرضى كورونا، واعتقل ضباط شرطة في مدينة نويدا بولاية أوتار براديش، يوم الأربعاء، رجلين اتهموهما ببيع البلازما مقابل ما يصل إلى ألف دولار للوحدة.

ووفقا للشرطة، توسل أحد الرجال على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على متبرعين بالبلازما، ثم باع البلازما عبر وسيط.

ويحاول فاعلو الخير عبر الإنترنت المساعدة من خلال التنقل في مواقع التواصل الاجتماعي للعثور على المحتالين.

وحذرت هيلي مالفيا، وهي طالبة جامعية، من منشور على تويتر يعلن عن عقار tocilizumab، وهو دواء مضاد للالتهابات يستخدم أحيانا لعلاج مرضى كوفيد-19 المصابين بالتهاب رئوي، ويصعب العثور عليه في الهند، حيث أراد البائع 2000 دولار مقدما، وأشارت إلى أنه جزء من عملية احتيال.

وقالت: ”هذا هو نوع العجز الذي يواجهه الناس هذه الأيام“، مشيرة إلى أن بعض الناس تواصلوا معها طلبا للمساعدة.

ويذكر أن ريمدسيفير Remdesivir، وهو الدواء المضاد للفيروسات، محور عدد كبير من عمليات الاحتيال، حيث قالت الشرطة في نيودلهي مؤخرا إنها ألقت القبض على 4 أشخاص يعملون في منشآت طبية قاموا بسحب قوارير غير مستخدمة من الريمديسفير من المرضى المتوفين وباعوها مقابل 400 دولار للواحدة، وقبل أن يصبح الدواء شحيحا في الهند، كانت المستشفيات تبيعه بحوالي 65 دولارا.

ودفعت عائلة سورين من مدينة لكناو الهندية، مؤخرا أكثر من 1400 دولار إلى وسيط مقابل 6 جرعات من ريمدسيفير، وقالت لاكي سورين، التي تعمل كمنظمة حفلات، إن الأسرة لم يكن لديها خيارات، حيث كانت والدتها وزوجة أخيها مريضتين بشكل خطير، وماتت والدتها منذ ذلك الحين.

وسألت: ”ماذا نفعل؟ إذا وصفه الطبيب، فعليك شراؤه“.

وقال الدكتور جاويد خان، مالك المستشفى الذي وصف الدواء لسورين لكنه لم يتمكن من توفيره، إن العائلات يمكنها شراء الدواء بمعرفتها ثم يتحقق الأطباء من القوارير والملصقات للتأكد من صحتها.

ومع ذلك يحاول بعض المحتالين تخطي مثل هذه الإجراءات، حيث اكتشفت الشرطة في ولاية غوجارات الغربية هذا الشهر آلاف القوارير من مادة الريمديسفير المزيفة في غارة، حيث قادهم أحد المرشدين إلى مصنع يحتوي على 3371 قارورة مليئة بالجلوكوز والماء والملح.

وقالت شرطة ولاية غوجارات إنه قد تم بالفعل بيع العديد من الجرعات الأخرى وربما يكون بعض المرضى قد استخدموها بالفعل، مما يشكل خطرا على الصحة العامة غير معروف.

وغالبا ما يدرك أولئك الذين يلجأون إلى السوق السوداء المخاطرة، فقد كان أنيرود سينغ راثور، وهو تاجر أقمشة يبلغ من العمر 59 عاما في نيودلهي، يبحث بشدة عن العقار لزوجته المريضة، وفي نهاية المطاف حصل على قارورتين بسعر تكلفته الحكومة بحوالي 70 دولارا لكل منهما، ولكنه كان يحتاج إلى 4 أخرى، ولذلك عثر على بائع مستعد لبيع 4 قوارير بحوالي 5 أضعاف السعر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي البداية تسلم اثنتين، ولكن عندما وصلت الدفعة الثانية، لاحظ أن العبوة كانت مختلفة عن الدفعة الأولى، وفسر البائع الأمر بأنها صُنعت من قِبل شركات مختلفة.

ومع ذلك كان الشك يساور راثور، ولكن مستويات الأكسجين لدى زوجته كانت تنخفض بسرعة وكان يائسا.

وقال راثور إنه أعطى الجرعات للأطباء، الذين حقنوها دون أن يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة، وفي 3 أيار/ مايو، ماتت زوجته، وتقدم راثور ببلاغ للشرطة وتم القبض على أحد البائعين، ولكن هذا لم يخفف شعور راثور بالذنب.

وأضاف: ”أتساءل ما إذا كانت زوجتي ستنجو إذا كانت تلك الجرعات أصلية“، مشيرا إلى أن الشرطة أرسلت القوارير للمعمل الجنائي ليتم فحصها.

وختم قائلا: ”يستخدم الناس فترة الأزمة لمصلحتهم الخاصة، هذه أزمة أخلاقية“.