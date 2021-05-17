ألمانيا تفصل ناشطا سوريا من منصبه الحكومي بسبب دعمه لفلسطين

قال الناشط السوري المعروف، معتصم الرفاعي، الاثنين، إن ألمانيا التي يقيم فيها كلاجئ منذ خمس سنوات، قررت فصله من منصبه الحكومي الذي تقلده مؤخراً بسبب موقفه الداعم لفلسطين.

وقدم الرفاعي إلى ألمانيا عام 2016 مثل عدد كبير من السوريين الذين فروا من الحرب في بلادهم، قبل أن ينجح في إتقان اللغة الألمانية ويواصل دراسته بجانب المشاركة في سلسلة فعاليات تطوعية انتهت به إلى الشهرة والحصول على عضوية ”المجلس الاستشاري للشباب“.

وقال الرفاعي في بيان نشره على صفحته في ”فيسبوك“: ”قامت رئاسة الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بسحب تعييني كعضو في المجلس الاستشاري للشباب، بعد سيل من الضغوطات التي تعرضت لها من قبل اللوبي الصهيوني في ألمانيا“.

وأضاف الشاب الذي ينحدر من محافظة درعا في جنوب سوريا، أن ”ذلك القرار جاء نتيجة مواقفي المعلنة المتضامنة مع حقوق الإنسان بشكل عام ورفضي للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بحق الإنسان الفلسطيني، وليس آخرها ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وتابع ”كان لي الشرف بتعييني عضواً في المجلس الاستشاري للشباب في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، كما هو شرفٌ لي أيضاً أن يتم سحب عضويتي من المجلس، بسبب انحيازي لحقوق الإنسان، وتوصيفي الاحتلال الإسرائيلي باعتباره نظام فصل عنصري (أبارتهايد)“.

واختتم بيانه بالقول ”يؤسفني رضوخ الوزارة لضغوطات اللوبي الصهيوني في ألمانيا. ونضالي هو نضال مفتوح ضد جميع منتهكي حقوق الإنسان، من نظام الأسد إلى نظام (الأبارتهايد) في إسرائيل. وأعتقد جازماً أنه لو لم تكن لمواقفي العلنية أثر على توضيح طبيعة الصراع القائم حالياً في فلسطين، لما تحرك اللوبي الصهيوني بحملته الممنهجة إعلامياً وسياسياً ضدي. وهذه البداية وليست النهاية“.

https://www.facebook.com/mo.alrifai3/posts/1944314602399927

ولم يرد أي تعليق ألماني رسمي على الرفاعي الذي استقطب بيانه سوريين كثراً تضامنوا وتعاطفوا معه، وسط دعوات لإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندته، ما لبث أن انضم إليها فلسطينيون.

وقال غسان المفلح، وهو كاتب سوري معروف، ومعتقل سابق لدى نظام الأسد، ”أدعو جميع الأصدقاء للتضامن مع معتصم الرفاعي الذي خسر موقعه كعضو في المجلس الاستشاري للشباب في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي بسبب موقفه الداعم للحق الفلسطيني مع استخدام الهاشتاغ #متضامن_مع_معتصم #I_stand_with_mo ”.

ويبلغ الرفاعي من العمر 23 عاماً، وكان بعمر 14 عاماً عندما وصل الأردن كلاجئ، قبل أن يصل مدينة نورنبرغ الألمانية ويحقق فيها نجاحات بارزة مقارنة بكثير من أقرانه اللاجئين السوريين، ويتوج في مارس/آذار الماضي بتعيينه عضواً في المجلس الاستشاري للشباب.

كما فاز الرفاعي بجائزة المشاركة المجتمعية للشباب في مدينة نونبرغ، وترشح للجائزة على المستوى الاتحادي في ألمانيا، وكذلك ترشح لمنصب السفير في ذات المنصة، وأصبح ممثلا عن مدينة نورنبرغ في البرنامج الأوروبي (فاليوز)، وعيّن كعضو بلجنة الشباب في البرنامج الحكومي الفيدرالي ”الحياة الديمقراطية“، وعضو بمجموعة التنسيق المعنية بسوريا في العفو الدولية.

وكانت ألمانيا أكبر وجهة أوروبية للاجئين السوريين الذين وصلوا إليها هرباً من الملاحقة والحرب وانهيار الاقتصاد والخدمات بسبب الحرب التي شهدتها بلادهم بين المعارضة المسلحة ونظام الرئيس بشار الأسد الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد الذي وصل بدوره للسلطة عبر انقلاب عسكري.