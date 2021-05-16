الكويت.. إنهاء خدمات معلمة أمريكية بسبب منشور داعم لإسرائيل‎

أفادت حسابات إخبارية كويتية بقيام المدرسة الدولية الأمريكية في الكويت بإنهاء خدمات إحدى المعلمات الأمريكيات بعد نشرها صورة تعبّر عن تأييد ودعم إسرائيل عبر صفحتها على ”فيسبوك“.

المدرسة الدولية الامريكية في الكويت تؤكد انهاء خدمات المعلمة الامريكية التي قامت بنشر التأييد لأعمال العدو الصهيوني على صفحتها على الفيس بوك ثم قامت ثم بحذف المنشور عندما انتشر بين الطلبة pic.twitter.com/Miej6U0yTx — الحدث الإخبارية (@AlhadathQ8) May 16, 2021

وتداولت الحسابات الإخبارية، ومنها حساب ”المجلس“ المحلي الشهير، صورة للمعلمة المعنية وتُدعى ”ألونا كيكر كاستاين“ مرفقةً بعبارة تؤيد وقوفها ودعمها لإسرائيل.

المدرسة الدولية الامريكية في الكويت تؤكد انهاء خدمات المعلمة الامريكية التي قامت بنشر التأييد لأعمال العدو الصهيوني على صفحتها على الفيس بوك ثم قامت ثم بحذف المنشور عندما انتشر بين الطلبة. pic.twitter.com/ve40SjPVQZ — المجلس (@Almajlliss) May 16, 2021

ونشر الحساب الرسمي للمدرسة الأمريكية في الكويت على ”إنستغرام“ منشورًا عبر خاصية الستوري أشار إلى إنهاء التعاقد مع المعلمة، وتمت إعادة نشر هذا القرار من قبل الحسابات الكويتية.

وبالعودة إلى حساب المعلمة على ”فيسبوك“ لم يتم العثور على المنشور المعني، وهو ما أكده النشطاء بأنها قامت بحذفه لاحقًا.

ورحب النشطاء بقرار إنهاء خدمات المعلمة، فيما طالب البعض بترحيلها من الكويت بسبب هذا المنشور.

وتشهد عدة مناطق فلسطينية منذ أيام تصعيدًا بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بدأ داخل حي الشيخ جراح في شهر رمضان، ليمتد هذا التصعيد إلى القدس، والضفة الغربية، ومدن الداخل، وقطاع غزة الذي يشهد قصفًا عنيفًا منذ أيام راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.