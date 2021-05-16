منوعات

الكويت.. إنهاء خدمات معلمة أمريكية بسبب منشور داعم لإسرائيل‎
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 21:22 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 22:25 GMT

الكويت.. إنهاء خدمات معلمة أمريكية بسبب منشور داعم لإسرائيل‎

أفادت حسابات إخبارية كويتية بقيام المدرسة الدولية الأمريكية في الكويت بإنهاء خدمات إحدى المعلمات الأمريكيات بعد نشرها صورة تعبّر عن تأييد ودعم إسرائيل عبر

+A -A
المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

أفادت حسابات إخبارية كويتية بقيام المدرسة الدولية الأمريكية في الكويت بإنهاء خدمات إحدى المعلمات الأمريكيات بعد نشرها صورة تعبّر عن تأييد ودعم إسرائيل عبر صفحتها على ”فيسبوك“.

وتداولت الحسابات الإخبارية، ومنها حساب ”المجلس“ المحلي الشهير، صورة للمعلمة المعنية وتُدعى ”ألونا كيكر كاستاين“ مرفقةً بعبارة تؤيد وقوفها ودعمها لإسرائيل.

 

ونشر الحساب الرسمي للمدرسة الأمريكية في الكويت على ”إنستغرام“ منشورًا عبر خاصية الستوري أشار إلى إنهاء التعاقد مع المعلمة، وتمت إعادة نشر هذا القرار من قبل الحسابات الكويتية.

وبالعودة إلى حساب المعلمة على ”فيسبوك“ لم يتم العثور على المنشور المعني، وهو ما أكده النشطاء بأنها قامت بحذفه لاحقًا.

ورحب النشطاء بقرار إنهاء خدمات المعلمة، فيما طالب البعض بترحيلها من الكويت بسبب هذا المنشور.

وتشهد عدة مناطق فلسطينية منذ أيام تصعيدًا بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بدأ داخل حي الشيخ جراح في شهر رمضان، ليمتد هذا التصعيد إلى القدس، والضفة الغربية، ومدن الداخل، وقطاع غزة الذي يشهد قصفًا عنيفًا منذ أيام راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play