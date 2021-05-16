أبوظبي تفتح أبوابها أمام السياح اعتبارا من يوليو المقبل ‎

أفاد مسؤول في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بأن الإمارة تخطط لاستئناف الأنشطة السياحية، وفتح أبوابها أمام السياح والزوار الدوليين اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وإلغاء إجراءات الحجر الصحي.

ونقل موقع الإمارات اليوم المحلي عن علي الشيبة وهو المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في الدائرة قوله ”إن إجراءات استقبال السياح ستقتصر على إبراز شهادة فحص كورونا سلبي“.

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وأضاف المسؤول: ”سيكون هناك برتوكول سفر بالنسبة للسياح القادمين من بعض المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بكورونا إلى جانب بروتوكول آخر للدول في القائمة الخضراء“.

وأشار الشيبة إلى أن السلطات في إمارة أبوظبي ”ستقوم بتحديث الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بالسماح للسياح بالدخول وذلك وفقا للظروف المتغيرة بخصوص جائحة كورونا“.