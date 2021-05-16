فيديو مؤثر لمسن سعودي يفارق الحياة خلال أدائه الصلاة

توفي مسن سعودي يدعى خليفة إبراهيم التركي خلال أداء الصلاة بأحد مساجد المملكة، في مشهد مؤثر وثقته كاميرا المراقبة المثبتة في المسجد.

وكان التركي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد ”أحمد المسلم“ في مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية، في ثاني أيام عيد الفطر، عندما فارق الحياة فجأة.

لحظه وفاه الوالد خليفه التركي في جامع احمد المسلم الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه pic.twitter.com/ZdRExbqS5s — معشي الذيب (@itj_fe) May 16, 2021

وظهر التركي في الفيديو وهو يهم بالجلوس على الكرسي خلال أداء الصلاة، لكنه توفي في تلك اللحظة وسقط على الأرض قبل أن يكمل جلسته.

في جامع أحمد المسلم … غفر الله له♥️♥️

بعد الصيام و القيام

وفي ثاني أيام العيد

وفي يوم الجمعة العظيم

وفي بيت من بيوت الله

وهو يؤدي الفريضة

قبضت روحه

فرحمة الله ومغفرته

على أبوإبراهيم خليفة التركي

ذكرى حسنة

هنيئاً له واللهم أحسن لنا الختام♥️ pic.twitter.com/IaF7Kz6lP6 — نبض. A❤ قلبي (@sshm111) May 16, 2021

ووجد مقطع الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، مع عبارات تعزية ومواساة للمسن الذي قالت تقارير محلية إنه لم يكن يعاني من أية أمراض.