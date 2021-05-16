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فيديو مؤثر لمسن سعودي يفارق الحياة خلال أدائه الصلاة
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 1:41 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 2:40 GMT

فيديو مؤثر لمسن سعودي يفارق الحياة خلال أدائه الصلاة

توفي مسن سعودي يدعى خليفة إبراهيم التركي خلال أداء الصلاة بأحد مساجد المملكة، في مشهد مؤثر وثقته كاميرا المراقبة المثبتة في المسجد. وكان التركي يؤدي صلاة الجمعة

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المصدر: الرياض- إرم نيوز

توفي مسن سعودي يدعى خليفة إبراهيم التركي خلال أداء الصلاة بأحد مساجد المملكة، في مشهد مؤثر وثقته كاميرا المراقبة المثبتة في المسجد.

وكان التركي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد ”أحمد المسلم“ في مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية، في ثاني أيام عيد الفطر، عندما فارق الحياة فجأة.

وظهر التركي في الفيديو وهو يهم بالجلوس على الكرسي خلال أداء الصلاة، لكنه توفي في تلك اللحظة وسقط على الأرض قبل أن يكمل جلسته.

ووجد مقطع الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، مع عبارات تعزية ومواساة للمسن الذي قالت تقارير محلية إنه لم يكن يعاني من أية أمراض.

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