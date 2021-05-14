زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب قبالة سواحل غرب سومطرة في إندونيسيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجة، قبالة سواحل غرب سومطرة في إندونيسيا، الجمعة، على ما أفاد معهد الجيوفيزياء الأمريكي.

وأوضح المصدر أن الزلزال ضرب على عمق قليل، قرابة الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ) قرب جزيرة نياس، على بعد 250 كيلومترا جنوب سينابانغ.