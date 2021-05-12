مسلسل "كوفيد 25" يثير سخرية واسعة بعد استخدام "الكرياتين" للوقاية من الفيروس

أثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل ”كوفيد 25″، الذي عرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2021، موجة من السخرية، وذلك بعد اكتشاف ”ياسين“، الذي يجسده الفنان المصري يوسف الشريف، علاجًا للهروب من المصابين بالفيروس، وعدم التعرض للإصابة، من خلال مادة الكرياتين التي تستخدم لفرد الشعر.

وتصدر هاشتاغ باسم الكاتبة المصرية إنجي علاء، مؤلفة مسلسل ”كوفيد 25″، قائمة الأكثر تداولًا على ”تويتر“ في مصر، وذلك بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من المسلسل، التي اكتشف خلالها ”ياسين“ أن المصابين بـ“كوفيد 25″ يبتعدون عن المواد الحافظة، بعدما رفضوا الاقتراب من شاب يضع كرياتين في شعره، حيث استطاع الهروب منهم دون أن يصيبوه بالفيروس.

وسخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نهاية المسلسل، وسط إشادات واسعة من بعض المتابعين بالمسلسل الذي قدم قصة جديدة على الدراما المصرية، إضافة إلى الأمل الذي منحه في النهاية بظهور علاج للفيروس.

وجاءت أبرز التعليقات الساخرة من استخدام الكرياتين والشامبو للوقاية من الإصابة بفيروس ”كوفيد 25″، حيث قال أحدهم: ”يعني بعد ده كله والحل يكون في كيس شامبو بجنيه.. النهاية مكنتش متوقعة خالص.. برافو بجد المسلسل تحفه أنا مش متعوده اسمع يوسف الشريف بس بجد رائع سواء تأليف أو ممثلين أو إخراج.. حاجه تشرف بجد“.

وأضاف آخر: ”نستنتج من نهاية مسلسل كوفيد أن الناس تستخدم شامبوهات ومنتجات فرد شعر عشان نعالج الكوفيد 25! نهاية كوميدية لقصة كوميدية وسيناريو أكتر من الكوميدي بكتير“. وتابع ثالث: ”أنا معايا كرياتين يوسف الشريف“.

مسلسل ”كوفيد 25“ بطولة يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج ”سينرجي“.