بعد جراحة في اللوزتين.. أسترالية تتغير لهجتها إلى الأيرلندية

عانت سيدة أسترالية تدعى آن جي مكين من حالة نادرة، حيث تحولت لكنتها فجأة إلى الأيرلندية، على الرغم من عدم زيارتها إلى البلاد، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ونشرت آن فيديو على ”تيك توك“ بعد يومين من إجراء جراحة في اللوزتين وعبرت عن صدمتها من تغيير لكنتها، حيث قالت ”استيقظت بلكنة أيرلندية في اليوم السابق واعتقدت أنني في حلم، لقد اختفت لهجتي الأسترالية“.

وبعد زيارة العديد من الأطباء، أشارت ماكين إلى أنهم رجحوا أنها مصابة بمتلازمة ”اللكنة الأجنبية“ وهي حالة طبية نادرة تؤدي إلى التحدث بلهجة مختلفة عن اللهجة أو اللغة الأصلية.

كان قد تم الإبلاغ عن 100 حالة فقط مشابهة منذ اكتشافها في عام 1907.

ووثقت ماكين تحولها على مدى أسبوعين، مشيرة إلى أن اللهجة الأيرلندية تزداد قوة مع تعافيها.

وأوضحت أنها تمكنت من العثور على طبيب أعصاب متخصص في إعادة التأهيل بعد السكتات الدماغية، وستقابله للمساعدة في تشخيص المشكلة.

واتهم العديد من الأشخاص ماكين باختلاق وتلفيق القصة، إلا أنها رفضت ذلك بغضب، قائلة إنها قررت التحدث حتى يتعلم الأشخاص شيئًا من رحلتها.