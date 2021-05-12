داعية تونسي يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر ويجاهر بالإفطار (فيديو)

أثار الداعية التونسي محمد الهنتاتي جدلا واسعا في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، بعد إفطاره، وإعلانه اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر، في مخالفة لدار الإفتاء التونسية وجل الأقطار الإسلامية.

وقال الداعية المثير للجدل محمد الهنتاتي، في مقطع فيديو، نشره على حسابه في موقع ”فيسبوك“، إنّ صيام يوم العيد محرم شرعا في الإسلام، مضيفا أن رؤية هلال شهر شوّال في دول النيجر والسينيغال ومالي وليبيا، يعني أن اليوم هو عيد الفطر، اعتمادا على الحديث النبوي ”صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته“، حسب تعبيره.

https://www.facebook.com/med.elhentati/videos/2173545722788118

وظهر الهنتاتي يشرب الماء والحليب المخمر، وذلك بالتزامن مع آذان الفجر في مدينة تونس، معتبرا أن من سنن العيد شرب الماء قبل صلاة العيد، والفرح بقدومه، ثم همّ إلى أداء الصلاة.

كما كتب الهنتاتي منشورا على ”فيسبوك“ ، هنأ فيه أصدقاءه وكل المسلمين بحلول عيد الفطر، وذلك للمرة الثانية، بعد أن أفطر في آخر أيام شهر رمضان من العام الماضي.

https://www.facebook.com/med.elhentati/posts/2173805346095489

وكان مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ قد أعلن أن غدا الخميس 13 مايو/ أيار الجاري هو أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية الهلال في مراكز الرصد، وبعد أن أكدت هيئات فلكية استحالة رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء.

وحيال ذلك استهجن الناشط محمد القرقني إفطار الداعية محمد الهنتاتي، ومخالفته للتونسيين، وكتب في منشور له في حسابه على موقع ”فيسبوك“: “ اللهم لا توأخذنا بما فعل السفهاء منّا،،اللهم إني صائم“.

https://www.facebook.com/100023738534759/videos/927061191428490/

ونشر الناشط عادل حسني منشورا ساخرا تعليقا على مزاعم الهنتاتي بأن اليوم الأربعاء هو عيد الفطر، وكتب: ”إذن ماذا يمنع من أن يكون توقيت السحور بمثل توقيت موريتانيا وأن نفطر بمثل توقيت دولة الإمارات“.

https://www.facebook.com/100000007262669/posts/5924437944233056/?app=fbl

واعتبر الناشط أحمد شيخ في تدوينة له على حسابه في موقع ”فيسبوك“ أنّه من حق الداعية الهنتاتي أن يفطر متى أراد ذلك، لكن ليس من حقه أن يعلن أول أيام العيد، و شبه سلوكه بما وصفه بالفكر الإخواني، الذي يعلن الهنتاتي معاداته له.

https://www.facebook.com/ahmed.cheikh.58118/posts/491367932213260