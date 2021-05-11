تعذر رؤية هلال شهر شوال في السعودية والإمارات

تعذرت رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير في السعودية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلنت دولة الإمارات أن، بعد غدٍ الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق، أعلنت كل من ماليزيا، وإندونيسيا، أن، غدًا الأربعاء، المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.