تاريخ النشر:
11 مايو 2021 15:30 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 15:47 GMT
تعذر رؤية هلال شهر شوال في السعودية والإمارات
تعذرت رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير في السعودية، مساء اليوم الثلاثاء. وأعلنت دولة الإمارات أن، بعد غدٍ الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وفي وقت سابق،
تعذرت رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير في السعودية، مساء اليوم الثلاثاء.
وأعلنت دولة الإمارات أن، بعد غدٍ الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي وقت سابق، أعلنت كل من ماليزيا، وإندونيسيا، أن، غدًا الأربعاء، المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.