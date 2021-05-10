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الإمارات تتحرى هلال شهر شوال يوم غد الثلاثاء‎
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 10:08 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 10:45 GMT

الإمارات تتحرى هلال شهر شوال يوم غد الثلاثاء‎

دعت لجنة تحري الرؤية في الإمارات، جميع المسلمين لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم الثلاثاء 11 مايو الجاري. وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال

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المصدر: فريق التحرير

دعت لجنة تحري الرؤية في الإمارات، جميع المسلمين لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم الثلاثاء 11 مايو الجاري.

وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال أن يتواصل على الرقم 026921166 ليتم توجيهه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته.

وكانت المحكمة العليا بالسعودية قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم الثلاثاء.

ودعت المحكمة العليا من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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