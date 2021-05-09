فنانون عرب عبر مواقع التواصل: أنقذوا حي الشيخ جراح

تضامن عدد من نجوم الفن في الوطن العربي مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، داعين إلى دعمهم والوقوف إلى جانبهم في أزمتهم؛ وإيصال صوتهم إلى العالم أجمع.

وصعدت عدة هاشتاغات عبر موقع تويتر أبرزها ”الأقصى خط أحمر“، و“أنقذوا حي الشيخ جراح“؛ قائمة التريند، تضامناً مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، كما تفاعل عدد من نجوم الفن مع تلك الهاشتاغات.

ونشر الفنان المصري محمد هنيدي عبر حسابه على ”تويتر“ صورة من الحادث الأليم معلقا عليها ”‏في صمت العالم.. سنرسل اصواتكم للعالم.. ‎#انقذواحيالشيخ_الجراح“.

https://twitter.com/OfficialHenedy/status/1391130900516196354?s=19

وغرد الفنان محمد إمام ”متضامنا مع ‎#فلسطين .. ‎#انقذواحيالشيخ_الجراح“.

https://twitter.com/Mohamed_Emam/status/1391422685738045445?s=19

كما نشر الفنان أحمد مكي عبر حسابه على تويتر وإنستغرام قائلا ”‏القدس عاصمة فلسطين الأبدية رغما عن أنوفهم.. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم.. بسم الله الرحمن الرحيم ( ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافلاً عمَّا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّرهُم ليَومٍ تشخَصُ فيهِ الأبصارُ ) صدق الله العظيم“.

https://www.instagram.com/p/COpTVV1t_r4/

https://twitter.com/Mekkystyle/status/1391311200408018945?s=19

ودونت الفنانة التونسية هند صبري عبر حساباتها المختلفة“ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب.. وهو انتهاك لكل اتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية، التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها، ضد ما تقوم به ‎#إسرائيل في مدينة الصلاة ‎#القدس #انقذواحيالشيخ_جراح‎“.

https://twitter.com/HendSabry/status/1391340107853189122?s=19

https://www.instagram.com/p/COph-CyBimV/?igshid=1wu6xnc5oknt3

وأبدت النجمة اللبنانية إليسا تعاطفها مع أهل فلسطين قائلة ”ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم، اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة“.

https://twitter.com/elissakh/status/1391323031964901376?s=19

كما دونت الفنانة الفلسطينية نسرين طافش ”‏تخيل وأنت الآن قاعد آمن في بيتك يدخلو عليك جنود و ويجبروك بالإكراه تطلع من بيتك وياخدوه وتصفى بالشارع أو مهجر بشي بلد.. مجرد إنك تتخيل الشعور قاسٍ.. كيف ممكن يكون شعور الناس يللي صار معهم هيك بالحقيقة.. يا رب السلام و الحق يرجع لفلسطين وأهل القدس ‎#انقذواحيالشيخ_الجراح ”.

https://twitter.com/NESREENTAFESH/status/1391437392649850883?s=19

ونشرت الفنانة الكويتية شمس عبر حساباتها قائلة ”سامحوني انا حقيرة وضعيفة وما امتلك غير تغريدة ادعمكم فيها ‎#القدس ‎#القدساقرب ‎#القدسينتفض #القدسعاصمةفلسطين_الأبدية“.

https://twitter.com/shamsofficial/status/1391459566823501828?s=19

https://www.instagram.com/p/COqYmhoLhEr/?igshid=1624j01wtif2g

كما تعاطف الفنان عابد فهد مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ونشر عبر حسابه على تويتر ”‏الجرائم التي ترتكب الآن بحق تاريخنا وشعبنا الفلسطيني شو يعني بتحلها بعد التغريدات على السوشال ميديا #القدس تنتفض.. أي كل واحد فينا متسطح على تخته على كرسيه كتب هالكلمتين متل ما هللق انا عم اكتب. وبعدين الحل وين وكيف شو هالفراغ نحنا ولا شي“.

https://twitter.com/AbedFahed/status/1391414791114272769?s=19