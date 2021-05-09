طفل تونسي يفاجئ قيس سعيد بتصرف غير متوقع.. ماذا قال له؟ (فيديو)

فاجأ طفل تونسي، الرئيس قيس سعيد، بتصرف غير متوقع، خلال زيارة الأخير لجامع الزيتونة، الليلة الماضية.

وتداول ناشطون تونسيون على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيس سعيد وهو جالس بين جموع المصلين، قبل أن يفاجئه طفل قدم نحوه بسؤاله: ”هل أنت قيس سعيد؟“، ليضيف الطفل قائلا: ”أحبك“.

https://web.facebook.com/EremMagharebia/posts/158968782835825

ولقي مقطع الفيديو رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من أشار إلى ”براءة الطفل وعفويته“، وبين من وجه انتقادات.

وكتبت الناشطة سعاد حمدي، عبر حسابها في فيسبوك: ”الطفل لم يسأل إن كان سيمضي قانون المحكمة الدستورية أم لا، ولم يسأل إن كان سيشرف على الحوار بل سأل: هل أنت قيس سعيد، ثم عانقه وقال أحبك“.

https://web.facebook.com/souad.hamdi.18/posts/3825982487524081

في المقابل، وجه البعض انتقادات لحدوث مثل هذا العناق والقبل في الوقت الذي تمر فيه تونس والعالم بجائحة كورونا، والتي تفرض قواعد التباعد الاجتماعي.

اعتبرت الناشطة عائدة بنكريم، أن صورة رئيس الدولة مع الطفل ”كان يمكن أن تكون جيدة لو كانت في سياقات عادية، وليس في سياقات كورونا والناس مخنوقة“.

https://web.facebook.com/aida.benkraiem/posts/1912904748884451