باراك أوباما يعلن نفوق كلبه "بو" أحد نجوم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أنّ ”بو“، الكلب الذي اقتنته أسرته إثر فوزه بالرئاسة وظلّ على مدى سنوات عهده الثماني أحد نجوم البيت الأبيض، نفق السبت بعدما تمكّن منه مرض السرطان، معرباً عن حزنه لخسارة ”صديق حقيقي ورفيق مخلص“.

وكان أوباما وعد طفلتيه ماليا وساشا خلال الحملة الانتخابية بأن يجلب لهما كلباً إذا ما فاز بالرئاسة وذلك تكفيراً منه عن غيابه الطويل عن المنزل. وبالفعل فقد وفى الرئيس بوعده فور انتقاله وأسرته للعيش في البيت الأبيض في 2009.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021

وفي سلسلة تغريدات على تويتر قال الرئيس الأسبق ”اليوم (السبت)، خسرت أسرتنا صديقاً حقيقاً ورفيقاً مخلصاً. على مدى أكثر من عقد من الزمان، كان حضور بو في حياتنا لطيفاً ومتواصلاً، لقد كان سعيداً برؤيتنا في أيامنا الجيّدة، وفي أيامنا السيّئة، وفي كل يوم بينهما“.

وأضاف ”لقد كان بالضبط ما احتجنا إليه، وأكثر مما توقّعنا. سنفتقده كثيراً“.

وأرفق أوباما تغريداته بثلاث صور بدا في إحداها وهو يركض مع ”بو“ في البيت الأبيض، وفي الثانية أطفال يحيطون بالكلب، وفي الثالثة ”بو“ محدّقاً بعدسة الكاميرا.

He tolerated all the fuss that came with being in the White House, had a big bark but no bite, loved to jump in the pool in the summer, was unflappable with children, lived for scraps around the dinner table, and had great hair. pic.twitter.com/1x4VOMsLGR — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021

و“بو“ كلب من فصيلة كلاب الماء البرتغالية لونه أسود وأبيض وقدّمه السناتور إدوارد كينيدي هدية لآل أوباما.

وكان ”بو“ دائم الحضور في فعاليات البيت الأبيض وقد التقى البابا فرنسيس وزار مستشفى للأطفال وسافر على متن الطائرة الرئاسية.

He was exactly what we needed and more than we ever expected. We will miss him dearly. pic.twitter.com/CHweCxwJ7a — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021

بدورها قالت السيدة الأميركية السابقة ميشيل أوباما على إنستغرام ”كعائلة سنفتقد بو كثيراً“.