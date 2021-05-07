اندلاع حريق هائل في مدينة بوشهر الإيرانية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، فجر السبت، باندلاع حريق هائل عند مدخل مدينة بوشهر جنوب البلاد، التي تضم محطة بوشهر النووية.

وقالت وكالة أنباء ”برنا“ الحكومية إن حريقاً ضخما اندلع في وقت متأخر من مساء الجمعة بمدينة بوشهر، ولم تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه، مشيرة إلى أن الحريق اندلع عند مدخل المدينة.

وأضافت الوكالة أنه ”نظرًا لشدة الرياح واتجاهها، يبدو أن نطاق الحريق أوسع، وتمنع الجدران والأسوار الممتدة حول القصب فرق الإنقاذ ورشاشات الإطفاء من الاقتراب من المصدر الرئيسي للحريق“.

وتابعت أن ”الشغل الشاغل لرجال الإطفاء هو مرور خط أنابيب الغاز الرئيسي في مدينة بوشهر من مسافة عدة أمتار من مركز الحريق“.

من جهته، قال نائب رئيس عمليات الإطفاء بمدينة بوشهر، مهدي محمدي باغملايي، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، إن ”الحريق وقع في القصب الذي يحيط بساحة الشهيد مطهري، وبالقرب من شارع الإمام علي“.

وأضاف باغملايي أنه ”سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لهذا الحادث خلال ساعة أخرى“، مشيراً إلى أن أسباب الحريق لم تتضح بعد.