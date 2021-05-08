"الاختيار 2" يصدم الجمهور بتفاصيل مروعة عن حادث الواحات (فيديو)

تصدرت الحلقة 25 من المسلسل الرمضاني الاختيار 2 محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها مباشرة، وذلك بسبب التفاصيل المروعة والمثيرة التي كشفتها ضمن سياق الحلقة عن حادث الواحات البحرية الذي وقع عام 2017 وأسفر عن 54 قتيل ومصاب من الشرطة المصرية.

وجاءت حلقة الجمعة استثنائية، حيث لم يعرض أي إعلان طوال مدتها، كما قدمت الشركة المنتجة اعتذارا لأهالي الجنود الذين لقوا مصرعهم في الواقعة الشهيرة وطالبتهم بعدم مشاهدة الحلقة بسبب ما يعرض فيها من أحداث لأول مرة، بالإضافة للإستعانة ببعض المشاهد الحقيقية أثناء تشييع الجثامين.

ودارت الحلقة التي جاءت أحداثها كاملة عن كمين الواحات، بتحرك قوات الشرطة يوم 30 أكتوبر 2017، إلى منطقة ارتكاز ”الإرهابيين والتكفيرين“، وأثناء سير المدرعات شاهدهم أحد العناصر ”التكفيرية“ ليقوم بإبلاغ قائد التنظيم، الشيخ حاتم ”عابد عناني“ الذي تحرك بصحبة ”التكفيريين“ لمواجهة قوات الشرطة من فوق الجبل.

وانطلقت معركة كبيرة، بدأت بإطلاق ”حاتم دانة“ أر بي جي تجاه المدرعة الأولى للقوات وفجرها، ثم بدأ هجوم ”التكفيريين“ على الشرطة وسط إصابات شديدة من قبل الضباط، ومقتل آخرين، وواصل المسلحون الهجوم بأسلحة ثقيلة وسط مقاومة شديدة من الضباط الذين أسقطوا عددا كبيرا من ”التكفيريين المختبئين“ فوق الجبل ولكن مع قوة أسلحتهم وتطورها قتل جميع من في الكمين باستثناء بعض الجنود.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الحلقة، فقال متابع: ”‏مبروك عليكوا الشهاده يا رجاله مصـر.. كل المصريين مدنيين ليكوا ولأهلكوا للأبد .. ارتاحوا فلولا الله ثم شجاعتكم ما كنا هنا .. شهداء الواحات“.

وأضاف آخر: ”‏‎‎تعيشي ياضحكه مصر.. الله يغفر لهم ويرحمهم يارب.. لو مش عارفين ان دا حقيقي كنا قلنا تمثيل… اذا ده التمثيل ازي كانت الحقيقه.. دين ابوهم ايه اللي كانو بتكلمو بيه.. حد يقولي دين ابوهم ايه“.

تعيشي ياضحكه مصر

الله يغفر لهم ويرحمهم يارب

لم قولت قبل كدا لو مش عارفين ان دا حقيقي كونا قولنا تمثيل.

اذا ده التمثيل ازي كانت الحقيقه.

دين ابوهم ايه اللي كانو بتكلمو بيه

حد يقولي دين ابوهم ايه — Moataz Elaraby (@moataz_elaraby) May 7, 2021

وعلق متابع: ”خطوتك، في أرواح من دهب ضحت بنفسها عشان حضرتك تعيش، بجد الحلقة كانت صعبة ومصر كلها حزنت عليها“.

وانت ماشي علي أرض الواحات حاسب على خطوتك✋

هناك رجاله من دهب👈 ورد مصر اللي اتقطف بدري علشان تعيش حضرتك💔#شهداء_الواحات اللهم أسكنهم فسيح جناتك واربط علي قلوب أهلهم🤲#الاختيار2 pic.twitter.com/LLrS2JiBy5 — ✍️ نبض مصر🇪🇬 (@Do999dy3) May 7, 2021

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