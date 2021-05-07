تقرير: كارثة مشفى ابن الخطيب تسلط الضوء على هشاشة القطاع الصحي في العراق

هزت كارثة مستشفى ابن الخطيب العراق بأكمله وأجبرت الناس على النظر بتمعن لأساس المشاكل العديدة التي تشوب النظام الصحي العراقي، وكيف وصل الحال بالمستشفيات التي من المفترض أن تنقذ الناس، لا أن تكون السبب في موتهم.

وصف أحمد الساعدي، أحد شهود العيان المصدومين لوسائل الإعلام ما حدث داخل مستشفى ابن الخطيب في شمال شرق بغداد مساء 24 أبريل، الذي تم تحويله من مرفق صحي قديم ومتهالك إلى مركز رعاية لمرضى كوفيد-19، ولكن في غضون دقائق، تحول الملاذ إلى جحيم من النار، تلتهم المرضى وأسرهم وبعض العاملين في المجال الطبي بلا رحمة.

وصف الساعدي امرأة تصرخ وتعبر عن ندمها لإحضارها والدها إلى المستشفى حيث التهمته النيران، وهي تصيح وتقول ”يا ويلي، يا أبي جلبتك للموت بيدي“.

وفقا لمجلة ”نيوزلاين“، كانت ضخامة حريق المستشفى قادرة على دفع المشاهدين لنسيان أن العراق اعتاد على حالات شبه يومية من الرعب والمأساة، حيث طالب العراقيون بمعرفة لماذا وكيف حدث هذا؟

وقال الساعدي، الذي يعيش قرب المستشفى، إن الحريق بدأ بسبب الأكسجين الذي يهدف إلى إنقاذ حياة مرضى كورونا، ففي ممر في الطابق الثاني، بعد حوالي ساعة ونصف من موعد الإفطار، انفجرت أسطوانة أكسجين، وكان المستشفى يفتقر لنظام إخماد الحريق، ما سمح للنيران بتمزيق المنشأة، وتفجير الاسطوانات المتبقية، ولم تكن هناك حتى مخارج طوارئ ليهرب منها المرضى، حيث أٌسس مستشفى ابن الخطيب في عام 1959 وافتتح عام 1962، ولم يتم تطويره أو تجديده منذ ذلك الحين.

وهرع الناس من الأحياء المجاورة لمساعدة المرضى وأسرهم، ولكن سيارات الإسعاف لم تصل إلا بعد أن دمرت النيران معظم طوابق ومرافق المستشفى.

وقال الساعدي: ”كانت مساعدة المرضى في جناح الإنعاش صعبة للغاية، حيث كانوا متصلين بأجهزة الإنعاش، التي كان من شأن قطع اتصالهم بها أن يقتلهم“.

وما زاد الأمور سوءا هو أن معظم المرضى في غرفة الإنعاش كانوا من كبار السن الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة ويحتاجون للأوكسجين، وبالفعل مات بعضهم عندما قطع رجال الإنقاذ أجهزة التنفس، بينما اختنق آخرون حتى الموت بسبب الدخان.

وحاولت أكثر من 20 وحدة من وحدات الدفاع المدني التابعة للحكومة إخماد النيران وإنقاذ كل من تستطيع، وبحلول نهاية تلك الليلة المشؤومة، كان 82 مدنيا عراقيا قد لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 110 آخرين، بعضهم بإصابات دائمة.

وأعلنت الحكومة العراقية الحداد لمدة 3 أيام وإطلاق تحقيق في الحادث، واستقال الدكتور حسن التميمي، وزير الصحة العراقي، ولكن لا يعتقد أحد أن بغداد ستحاسب أحدا على هذا الإهمال الجسيم.

قدم وزير الصحة استقالته بسبب الحادث وسط ضغوط عامة، ووافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لكن سوء الإدارة والجشع لا يزالان مستمرين في العراق الحديث، طالما تجنب النظام الحالي ذا المحسوبية المتجذرة، الإصلاحات.

ينتمي التميمي إلى حركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي لم يضِع أي وقت قبل الانغماس في نظريات المؤامرة حول سبب كارثة ابن الخطيب، وقال مقتدى الصدر إنه ”حريق متعمد“، وإن الجناة الوهميين أرادوا ببساطة تقويض أنصاره الذين سيطروا لفترة طويلة على وزارة الصحة العراقية، واحتكروا منشآتها وأنظمتها وحتى معداتها الطبية منذ انهيار نظام صدام حسين.

يذكر أنه على مدى السنوات الـ18 الماضية، تم اختيار جميع وزراء الصحة باستثناء وزيرين، من أنصار مقتدى الصدر، كما تخضع مختلف أقسام الوزارة بالكامل لسيطرتهم.

وخلال هذه الفترة، تدهورت الخدمات الصحية في العراق لدرجة أن المرضى يخشون الذهاب إلى المستشفيات، التي تم بناؤها كلها خلال أو قبل عهد صدام.

وفي هذه المستشفيات يرجع الطوب للخمسينيات والمعدات للثمانينيات، ولم يشهد قطاع الصحة العراقي سوى تطور ضئيل حتى في خضم وباء أثر تأثيرا شديدا على سكان العراق، حيث سُجلت أكثر من مليون حالة مؤكدة وأكثر من 15 ألف حالة وفاة، وكانت هناك حوالي 4 آلاف إصابة جديدة كل يوم على مدى الأسبوعين الماضيين.

هذا وكان الاعتماد على الرعاية الصحية العامة مخاطرة يجب على العراقيين تحملها لأن العديد منهم لا يستطيعون تحمل التكلفة الباهظة للرعاية الصحية الخاصة، وهي صناعة مليئة بالفساد والرشاوى، بحسب تقرير نيوز لاين.

يملأ السياسيون الذين كان بإمكانهم منع مأساة ابن الخطيب جيوبهم من خلال مساعدة المستشفيات الخاصة في العراق على توظيف أفضل الأطباء الأجانب والالتزام بمعايير الممارسة الطبية الأكثر صرامة، ولكن معظم العراقيين غير قادرين على تحمل تكاليف مثل هذه المؤسسات الحديثة، ولذا يجب عليهم اختيار المرافق العامة المتداعية حيث تعيش الجرذان بحرية، ولا تتوفر الأسرة ومن المستحيل الوصول للأدوية باستثناء المسكنات، حيث تعتبر عبارة: ”اشتريه من الصيدلية خارج المستشفى“ شائعة في المستشفيات العامة في العراق.

وتعتبر نظم الرعاية الصحية في البلاد، مزيجا من أسوأ أشكال النماذج الاشتراكية والرأسمالية، فلا وجود للتأمين الصحي، وبدلاً من ذلك، تطلب المستشفيات العامة رسوما منخفضة للغاية عند التسجيل، ويشهد معظم المرضى بأنهم يحصلون على رعاية مساوية لما يدفعونه.

فمن المفترض أن يتم توفير الأدوية العادية والمجدولة في المرافق العامة، ولكن نادرًا ما يحدث ذلك بسبب قلة الإمدادات أو عدم وجودها.

هذا ويُسمح للمستشفيات الخاصة بالعمل دون قيود على المبلغ الذي يمكن أن تطلبه من المرضى، ومع ذلك ترفض الحكومة مساعدة المواطنين على تحمل التكاليف لأنهم من الناحية النظرية، يحق لهم الحصول على رعاية صحية مجانية.

وهكذا تظل الطبقة العليا في العراق بصحة جيدة بينما تموت الطبقتان الوسطى والدنيا من أمراض يمكن علاجها بسهولة أو من الإهمال الطبي الذي يمكن تجنبه.

وحتى أولئك الذين ينجون من العلاج أو العمليات الجراحية، يكون عليهم مواجهة غرف الإنعاش في العراق، مثل تلك التي احترق فيها ضحايا ابن الخطيب.

نقلت سهى أحمد والدتها الراحلة إلى مستشفى اليرموك في بغداد بعد أن ارتفع ضغط دمها فجأة، وكانت أول صدمة تواجهها عندما رأت الأسرة مشغولة، وأحيانًا يتقاسمها مريضان، بينما يجلس مريض ثالث وظهره على جدار ملطخ بالدم الجاف ويضطر إلى رفع ذراع لرفع المحاليل.

وقالت سهى: ”ظلت الأسرة كلها مشغولة لأكثر من ساعة، وكنت أبحث عن دواء للسيطرة على ارتفاع ضغط دم والدتي، ولكنه لم يكن متاحًا، أخبرتني الممرضة أن والدتي كانت عاثرة الحظ وأن ضغط دمها كان يجب أن يرتفع في وقت مبكر لتعثر على سرير والأدوية اللازمة، وفي نهاية المطاف أصبح هناك سرير شاغر عندما مات أحد المرضى، وحملت عائلته جسده وهي تبكي، وبعد دقائق من الوفاة، صاحت ممرضة قائلة: أحضروا السيدة العجوز إلى هنا. وأحضرنا أمي إلى نفس الفراش“.

عانت والدة سهى لبضع ساعات وماتت بسبب نقص الأدوية الأساسية.

وقالت ”ليلى“ وهي عراقية أصيبت ابنتها بكسر في الذراع، إن مستشفى الزعفرانية مرفق للقوارض أكثر من الناس، حيث تتنافس الفئران مع المرضى على الأسرة.

وشرحت: ”كان كل شيء فظيعًا، لا أعرف من أين أبدأ: من الممرضات اللواتي رأيننا كجيوب يمكنهن سرقتها، أم الأطباء المنهكين الذين لم يتمكنوا من إجراء عمليات تفوق طاقتهم، أم الفئران التي كانت تتجول بحرية؟ وصدمنا عندما رأينا فأرا يزحف من تحت الوسادة التي يستخدمها المريض!“.

وسألت ليلى: ”أين تذهب كل الأموال المخصصة من الميزانية لوزارة الصحة؟ أين يذهب المال إذا كان عدد الفئران في المستشفيات أكثر من عدد زجاجات الأدوية؟“.

هذا إضافة إلى الأماكن التي يضطر المرضى العراقيون فيها إلى التعامل مع القوارض، ويضطرون إلى التعامل مع القمامة والإبر والأسرة المتسخة.

وقال الدكتور سعد، المقيم في أحد المستشفيات العامة في العراق، إنه يشعر بالعجز ونادم على عدم الهجرة، وشرح: ”المعدات عادة ما تكون قديمة، وغرف العمليات قديمة والإضاءة مزعجة، أحيانًا نؤخر إجراءً بسيطًا لأن الأدوات الأساسية غير متوفرة، ونشتري القفازات والأقنعة الجراحية بأموالنا الخاصة، وتبرر الوزارة قصورها بإلقاء اللوم على نقص الميزانية، ولكن كيف نلام على وفاة مريض بسبب نقص العلاج الأساسي؟ فالأطباء هم من يتعرضون للضرب والتهديد“.

ويقول الدكتور سعد إن بعض أفراد العائلات لا يفهمون أن أحباءهم ماتوا لأن وزارة الصحة فاسدة أو تنتقص الكفاءة، وبالتالي يجدون أنه من الأسهل إلقاء اللوم على الأطباء، فالأطباء مجرد جنود، من يرسل جنديًا إلى ساحة المعركة دون أسلحة؟“.

وأضاف: كيف يمكننا إنقاذ الأرواح بمعدات لا تعمل؟ لا يوجد جهاز واحد للمساعدة التنفسية في المستشفى الذي أعمل فيه بأكمله، هل يجب أن نشتري ذلك أيضًا بأموالنا؟“.

هذا وتولى وزراء مختلفون أعلى دور في الخدمات الصحية في العراق منذ الإطاحة بصدام عام 2003، لكن لم يقدم أي منهم، أو حتى يقترح أي حلول لمساعدة الطاقم الطبي أو تحسين المستشفيات، بحسب التقرير.

وقال سعد: ”المفارقة هي أن جميع الوزراء هم من أتباع نصير الإصلاح مقتدى الصدر، أين الإصلاحات وجميع المستشفيات مهددة بمواجهة كارثة مثل ابن الخطيب؟“.