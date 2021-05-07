السعودية تلزم جميع الموظفين بالحصول على لقاح كورونا لدخول مقرات عملهم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية في السعودية، يوم الجمعة، أن الحصول على لقاح كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لدخول جميع الموظفين في البلاد لمقرات عملهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار يشمل موظفي وموظفات القطاعين العام الحكومي والخاص، بجانب القطاع غير الربحي.

وأوضحت الوزارة أنها ستصدر قريباً توضيحاً يتضمن موعد تطبيق القرار الجديد وآلية العمل به.

ودعا البيان ”كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي“.

وأكدت الوزارة ”هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة في مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا“.