وفاة الأديب والكاتب المصري أسامة قرمان في إيطاليا

توفي في ساعة متأخرة من ليل الخميس، الأديب والكاتب الصحفي المصري أسامة محمد على قرمان، في إيطاليا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وتوفي قرمان داخل مستشفى بولونيا شمال إيطاليا، فيما تقام مراسم تشييع جثمانه ودفنه بمقابر المسلمين في بولونيا بناء على وصيته.

وكانت وزارة الهجرة المصرية كشفت أنها تواصلت مع الدكتورة بيروشي رئيسة قسم الأورام بمستشفى بولونيا، بعد بعد منشور لأحد أصدقائه على فيسبوك، ليتبين صراعه مع المرض، بحسب ”بوابة أخبار اليوم“.

واتضح في تشخيص حالته المرضية أنه كان يصارع السرطان منذ أكتوبر 2020 حيث عانى من ورم خبيث في القولون وعندما قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له لاستئصال الورم، رفض خوفا من المضاعفات.

وساءت الحالة الصحية لقرمان، حتى وصل الورم لأجزاء من الأمعاء، وكان مقررا نقله لمدينة ميلانو حال تحسن حالته، لكنه توفي الخميس.