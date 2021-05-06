البحرين تلغي اشتراط فحص كورونا عند الدخول للمتعافين والحاصلين على اللقاح

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الخميس، إلغاء فحص الـ“PCR“ الخاص بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي عبر كافة المنافذ، شريطة حصولهم على اللقاح أو أن يكونوا من المتعافين من المرض.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، ”اشترط الإجراء الجديد، الذي سيبدأ العمل به أول أيام عيد الفطر المبارك، إبراز الشعار الأخضر لمن تلقوا التطعيم والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا“.

وأوضحت الوكالة أن الشعار الأخضر ”تحل محله شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي كلتا الحالتين، لا يطبق الحجر الصحي الاحترازي على القادمين“.

وأضافت الوكالة: ”يشمل القرار كذلك الدول التي تجمعها مع البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، غير أنه لا يسري على الفئات العمرية بين 6-17 سنة“.