الصلاة على جثمان والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن في الحرم المكي

أقيمت صلاة الجنازة مساء اليوم الخميس، على جثمان والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، في الحرم المكي، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية واس.

ويظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتم تداوله على نطاق واسع، إقامة صلاة الجنازة على جثمان والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن، تمهيدًا لدفنه.

وفي وقت سابق اليوم، قال الديوان الملكي السعودي، في بيان صادر عنه: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها إن شاء الله اليوم الخميس، الموافق 24 / 9 / 1442هـ، في مكة المكرمة“.

والأمير محمد بن عبدالرحمن، هو حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبدالعزيز آل سعود، وهو نائب أمير منطقة الرياض منذ العام 2017، ومستشار في الديوان الملكي منذ العام 2016.

ووالد الأمير محمد، هو الأمير عبدالرحمن، الابن السادس عشر للملك عبدالعزيز، ووالدته الراحلة، هي حصة بنت ثقل تميم القرفاني الشيباني العتيبي.