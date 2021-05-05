في سودان الثورة.. "الجنس الناعم" ينافس الرجال في مهن شاقة (فيديو إرم)

هذا المشهد لم يكن مألوفًا في السودان.. لكن إغلاقات كورونا وما فرضته من تعطيل للمدارس، دفعت هذه السيدة لمغادرة رفوف المكتبات إلى الشارع، إذ لم يعد أمامها سوى استغلال سيارتها الشخصية لمزاولة مهنة التاكسي، والتي راقت لها رغم أن الأمر يبدو غريبًا هنا في الخرطوم.

والأوضاع الاقتصادية التي أجبرت هذه السيدة على العمل سائقة تاكسي هي ذاتها التي دفعت أخريات إلى دخول ساحات عمل أخرى لم تكن معهودة للنساء من ذي قبل، حيث وجدن ضالتهن في مهن رجالية بحتة كميكانيكا السيارات، وإصلاح أجهزة التكييف، وصولًا إلى النجارة على خشونتها.

والسودانيات وهن يختبرن مهنًا ظلت لعقود حكرًا على الرجال، لا يخفين سعادتهن بذلك رغم ما عانينه في البدء من استهزاء وتشكيك، قبل أن يثبتن جدارتهن في معركة يومية لا فيصل فيها سوى الكفاءة.

مراقبون سودانيون، يرون أن الأزمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد، وتعثر بعض المشاريع، وغياب فرص العمل، أمور ستعزز من فرص انخراط النساء في القطاع الخاص باعتباره المتنفس الوحيد، كما أن نجاح بعضهن في مزاولة مهن تتطلب جهدًا شاقًا، قد يغري أخريات لخوض تجارب مماثلة.

وبدخولها عالم مهن رجالية كانت توصف من تقدم عليها بـ“المغامرة“ أو حتى ”المسترجلة“، تكون المرأة السودانية قد نجحت بتخطي ما تصفه بـ“الحواجز الوهمية“، وهي تسارع الخطى لتغيير نظرة المجتمع المحافظ مستفيدة من مناخ الحرية، وكسر القيود منذ الإطاحة بنظام البشير