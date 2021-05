طائرة القذافي تحلق بعد 7 سنوات من التوقف الإجباري (صور)

أفاد تقرير إخباري إسباني أن طائرة الأيرباص A340-200 المملوكة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قامت برحلة تجريبية لأول مرة منذ 7 سنوات.

وتتواجد الطائرة ذات رقم التسجيل 5A-ONE – في مطار بربينيان ريفسالت الفرنسي منذ آب/ أغسطس 2012، بعد تعرضها لإطلاقات رصاص.

ونقل موقع transponder1200 الإسباني أن بوابة aeroTelegraph الألمانية ، ذكرت أنه تم إجراء اختبارات على المحرك في الأيام الأخيرة مما أثار الشكوك في أنها ستطير مرة أخرى.

وأشار إلى ان الطائرة أقلعت من المطار يوم 2 أيار / مايو الساعة 13:38 LT. واتجهت بناء على معلومات من موقع تتبع الطائرات RadarBox.com ، نحو منطقة ليون في فرنسا، وأجرى الطيارون اختبارات على الطائرة من ضمنها الارتفاع بها إلى 41000 قدم، عادت بعدها إلى مطار بربينيان ريفسالت الذي هبطت فيه في الساعة 1:51 مساءً.

وأشار الموقع إلى أن سبب إعادة تنشيط الطائرة غير معروف، ولم تعلن شركة الصيانة EAS ، التي كانت مسؤولة عن طائرة A340 المثيرة للجدل ، عن أي شيء، نظرًا لكونها قضية سياسية وحساسة لشعب ليبيا ، ومن المحتمل أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية طلبت فحص الطائرة.

واشترى القذافي الطائرة عام 2006 من أمير سعودي مقابل 120 مليون دولار، واستخدمت كطائرة شخصية لمعمر القذافي.

وتحتوي الطائرة على كل الكثير من الكماليات، فيوجد على متنها جاكوزي وسينما خاصة وسرير مزدوج و 50 مقعدًا من الدرجة الأولى.

والتقط مصور صوراً للطائرة أثناء تحليقها ونشرها على موقع تويتر.

Incredible day at #Perpignan today with one of the last @airbus #A342 returning in the sky atfer 7 years in stockage ! #5AONE is in the sky performing a 2h flight test today!!! #Avgeeks #Avgeek @flightradar24 @RadarBox24 #Airbus pic.twitter.com/L5RBoOiznp

— Clément Alloing (@CAlloing) May 3, 2021