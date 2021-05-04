فيديو لأطباء يرقصون على أغنية خلال عملية جراحية يثير الجدل في تونس (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر فيه فريق طبي تونسي يقوم بعملية جراحية على أنغام إحدى الأغنيات جدلا واسعا ومطالب بمحاكمة الأطباء، بتهمة عدم احترام حرمة المريض.

ويظهر في المقطع فريق طبي يقوم بإجراء عملية جراحية لأحد المرضى، فيما تقوم إحدى الفتيات من الفريق بتصوير العملية على أنغام إحدى الأغنيات وسط رقص غريب من كل من تواجد داخل غرفة العمليات.

وأثارت تلك الواقعة استنكار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا المقطع بشكل واسع، ووجهوا نقدا لاذعا للأطباء.

وقالت الإعلامية شيماء بوهلال، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك: ”إلهي إن وضعتنا يوما بين يدي طبيب أو طبيبة دون وعي منا، فاجعله طبيبا مملا غير تقدمي أو منفتح على الطب في فرنسا وأمريكا، ولن يصور أمعاءنا ودماءنا تنزف ويضعها على وسائل التواصل الاجتماعي، تيك توك كانت أو حتى انستاغرام“.

https://www.facebook.com/chaima.bouhlel.56/posts/902861090278576

وفي تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، قال الصحفي فؤاد الاحول: ”ونحن نتساءل كيف ينسون المقص في بطن المريض؟ .. واحيانا ينسون ضمادات الجراح.. واحيانا القفازات الخاصة بالعمليات.. المريض بطنه مفتوح وبين الحياة والموت وهم يتراقصون فوقه“.

https://www.facebook.com/762025267497747/videos/333382084797066

وجاء في تدوينة نشرها الناشط بالمجتمع المدني صالح حناشي على صفحته في فيسبوك: ”نقل مباشر لعملية جراحية على أنغام اغنية مسلسل الفوندو بصوت المغني جنجون.. السيدات والسادة الاطباء والاطارات شبه الطبية هل أخذتم ترخيص من المريض واهله للقيام بهذا المباشر؟.. ماذا يمكن أن نسميه يا متعلمين يا دكاترة يا بتوع المدارس؟ كل المقاييس والضوابط ضاعت في هذا البلد“.

https://www.facebook.com/salah.hannachi.75/posts/10218644830532155