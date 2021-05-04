جدل في الكويت بسبب قانون منع المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان

يتجدد الحديث داخل الكويت في شهر رمضان من كل عام حول قضية المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان والعقوبات التي تفرضها السلطات على المجاهرين بالإفطار، وسط جدل وخلاف حول هذه القضية في البلد الذي يعيش فيه أكثر من ثلاثة ملايين وافد ينتمون لأديان ومعتقدات مختلفة.

وتفرض القوانين الكويتية عقوبة الحبس والغرامة على من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان وفقاً لنص المادة 44 لعام 1968، حيث يرى حقوقيون ونشطاء أنها تزيد من معاناة غير المسلمين أو المضطرين للإفطار بسبب المرض أو العمالة التي تعمل تحت أشعة الشمس.

ويقول الباحث والكاتب سلطان السالم الذي أكد أنه يصوم رمضان، ”إن الكويت دولة مدنية تُحكم بدستور وضعي مدني“، مطالباً بإلغاء قوانين المجاهرة بالإفطار لتتوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه فئات مختلفة.

الكويت دولة مدنية تحكم بدستور وضعي مدني، أنت شخصيًا تشارك باحكامه ومواده وتمثل ناخبيه في برلمان مدني لا علاقة له بالشرع والشورى يجب ان تكون المسألة متوافقة مع اطياف وفئات المجتمع المدني وآن أوان بالمناداة لالغاء قوانين المجاهرة بالافطار علمًا بانني شخصيا مسلم وصائم كذلك https://t.co/cHedvXBdB5 — سلطان السالم (@DrSMAlSalem) May 3, 2021

وكذلك طالب الناشط طلال آل إبراهيم بإلغاء قانون المجاهرة بالإفطار، مستنكراً تبرير جرح مشاعر المسلمين من رؤية مفطرين في نهار رمضان، ومشيراً إلى معيشته لأربعة أعوام خارج الكويت دون أن يتأثر صيامه برؤية المفطرين.

يجب الغاء قانون المجاهرة بالافطار. ١- هناك أكثر من مليون مقيم غير مسلم.

٢- هناك عوائل كويتية غير مسلمة.

٣- ادعاء جرح شعور المسلمين بسبب المجاهرة لا يمثل الجميع، فعشت ٤ سنوات في الغربة ولم يجرح صيامي.

٤- الدين لله.

٥- الكويت دولة مدنية.

٦- لا للوصاية. https://t.co/OvUMvq9u9U — طلال آل ابراهيم (@Talibrahim) May 3, 2021

وأفادت فاطمة الشيرازي بأنه لا يوجد نص قرآني بعقوبة من يفطر في رمضان، قائلة ”القرآن لا ينص على (عقوبة) في حق من يفطر في رمضان، بل يجيز لدى المسلمين إفطار الصائم في حالات مثل السفر أو المرض أو أيا كان عذره.. هذا موقف الشرع.. إنتو أحسن من شرع الله تمشون وتسجنون الناس؟“.

#الغاء_قانون_٤٤_لسنة_١٩٦٨ القرآن لا ينص على (عقوبة) في حق من يفطر في رمضان، بل يجيز لدى المسلمين إفطار الصائم في حالات مثل السفر أو المرض أو أيا كان عذره هذا موقف الشرع ..

أنتوا أحسن من شرع الله تمشون و تسجنون الناس ؟ — Fatma Y.Alsherazi (@fatmaalsherazi) May 3, 2021

وبالمقابل فهناك من يرفض إلغاء هذه القوانين ويطالب بتشديد الرقابة على المخالفين، فضلاً عن طلبات نيابية برزت أخيراً لإغلاق مقاه ومطاعم تباشر عملها في نهار رمضان بحجة ”مخالفة الشرع والقانون“، وهو ما أشار إليه النائبان أسامة الشاهين وفايز الجمهور.

بيع المشروبات الساخنه في نهار رمضان مخالفه شرعيه وقانونيه ولن نسكت عنها والمسؤولية تقع على عاتق البلديه ووزارة الداخلية

وعليهم اغلاق هذه المحلات واحترام قدسية هذا الشهر فبلدنا وشعبنا مسلم ومن يعيش على ارضها عليه احترام شريعتنا pic.twitter.com/fsQgLc6R0s — فايز غنام الجمهور (@fayezaljumhour) May 3, 2021

{ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} صدق الله العظيم. الكويت دولة مسلمة، احترام والتزام شرائع الله تعالى الظاهرة، واجب الحكومة والأفراد فيها، ولا مجال للتشدق بالحرية الشخصية والتبعة الفردية في هذا النطاق.#رمضان_2021 #رمضان_مبارك pic.twitter.com/p1Myli2KGc — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) May 3, 2021

ويؤيد الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار هذا التوجه، ويقول ”إن الشعب الكويتي محافظ بطبيعته ويرفض المجاهرة بالإفطار، ومن يُرد الإفطار فله ذلك في بيته“.

نقول لسرابيت الليبرال ومن يقف خلف هذا الهاشتاق، الشعب الكويتي محافظ بطبيعته ويرفض المجاهرة بالإفطار، أما من يفطر في بيته فلن يتجسس عليه أحد وحسابه عند الله .. #الغاء_قانون_٤٤_لسنة_١٩٦٨ — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) May 3, 2021

وترى الناشطة طيبة نجيب القبندي أن ”لرمضان حرمته وأن الغاية من المطالبة بإلغاء قانون منع المجاهرة بالإفطار خدمة مصالح أصحاب المطاعم والمقاهي“.

وتبدأ وزارة الداخلية في الكويت بالتنبيه قبيل شهر رمضان إلى ضرورة احترام مشاعر الصائمين وعدم المجاهرة بالإفطار الذي يعاقب عليه القانون الكويتي بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وغرامة مالية لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.