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جدل في الكويت بسبب قانون منع المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 3:50 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 5:20 GMT

جدل في الكويت بسبب قانون منع المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان

يتجدد الحديث داخل الكويت في شهر رمضان من كل عام حول قضية المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان والعقوبات التي تفرضها السلطات على المجاهرين بالإفطار، وسط جدل وخلاف حول

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

يتجدد الحديث داخل الكويت في شهر رمضان من كل عام حول قضية المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان والعقوبات التي تفرضها السلطات على المجاهرين بالإفطار، وسط جدل وخلاف حول هذه القضية في البلد الذي يعيش فيه أكثر من ثلاثة ملايين وافد ينتمون لأديان ومعتقدات مختلفة.

وتفرض القوانين الكويتية عقوبة الحبس والغرامة على من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان وفقاً لنص المادة 44 لعام 1968، حيث يرى حقوقيون ونشطاء أنها تزيد من معاناة غير المسلمين أو المضطرين للإفطار بسبب المرض أو العمالة التي تعمل تحت أشعة الشمس.

ويقول الباحث والكاتب سلطان السالم الذي أكد أنه يصوم رمضان، ”إن الكويت دولة مدنية تُحكم بدستور وضعي مدني“، مطالباً بإلغاء قوانين المجاهرة بالإفطار لتتوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه فئات مختلفة.

وكذلك طالب الناشط طلال آل إبراهيم بإلغاء قانون المجاهرة بالإفطار، مستنكراً تبرير جرح مشاعر المسلمين من رؤية مفطرين في نهار رمضان، ومشيراً إلى معيشته لأربعة أعوام خارج الكويت دون أن يتأثر صيامه برؤية المفطرين.

وأفادت فاطمة الشيرازي بأنه لا يوجد نص قرآني بعقوبة من يفطر في رمضان، قائلة ”القرآن لا ينص على (عقوبة) في حق من يفطر في رمضان، بل يجيز لدى المسلمين إفطار الصائم في حالات مثل السفر أو المرض أو أيا كان عذره.. هذا موقف الشرع.. إنتو أحسن من شرع الله تمشون وتسجنون الناس؟“.

وبالمقابل فهناك من يرفض إلغاء هذه القوانين ويطالب بتشديد الرقابة على المخالفين، فضلاً عن طلبات نيابية برزت أخيراً لإغلاق مقاه ومطاعم تباشر عملها في نهار رمضان بحجة ”مخالفة الشرع والقانون“، وهو ما أشار إليه النائبان أسامة الشاهين وفايز الجمهور.

ويؤيد الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار هذا التوجه، ويقول ”إن الشعب الكويتي محافظ بطبيعته ويرفض المجاهرة بالإفطار، ومن يُرد الإفطار فله ذلك في بيته“.

وترى الناشطة طيبة نجيب القبندي أن ”لرمضان حرمته وأن الغاية من المطالبة بإلغاء قانون منع المجاهرة بالإفطار خدمة مصالح أصحاب المطاعم والمقاهي“.

وتبدأ وزارة الداخلية في الكويت بالتنبيه قبيل شهر رمضان إلى ضرورة احترام مشاعر الصائمين وعدم المجاهرة بالإفطار الذي يعاقب عليه القانون الكويتي بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وغرامة مالية لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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