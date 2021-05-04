أب وابنه يصليّان التهجد بالناس في مشهد نادر بالمسجد النبوي الشريف‎ (فيديو)

شهد المسجد النبوي الشريف، في المدينة المنورة، فجر اليوم الثلاثاء، صلاة تهجد، أمَّ فيها الناس، الشيخ علي الحذيفي وابنه الشيخ أحمد، في مشهد نادر الحدوث.

ويشهد المسجد النبوي في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، صلاة التهجد التي تقام في وقت متأخر جداً من الليل، حيث تضع رئاسة شؤون الحرمين جدولاً بالأئمة الذين يصلون بالناس في المسجدين، الحرام والنبوي.

وتصادفت ليلة الإثنين/الثلاثاء، أن يجتمع الشيخ علي الحذيفي بابنه الشيخ أحمد، ليصليّان بالحاضرين في المسجد النبوي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن تصادف وجود الأب وابنه في قائمة أئمة صلاة التهجد بالمسجد النبوي، تحدث للمرة الأولى.

ويحظى أئمة الحرمين الشريفين بشهرة واسعة، وقبل ظهور كورونا، وإجراءات الوقاية منه، كان المسجدين، الحرام والنبوي، يكتظان بالمصلين من داخل وخارج البلاد في شهر رمضان المبارك على مدار الساعة، حيث يعد شهر الصوم موسم العمرة الرئيس.