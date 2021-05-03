الشرطة التونسية تشتبك مع محتجين على اعتقال لاعب كرة سلة (فيديو)

شهدت محافظة المنستير التونسية، الإثنين مواجهات بين عناصر الأمن وعدد من الشبّان ،الذين رشقوا الأمنيين بالحجارة، احتجاجا على توقيف لاعب كرة السلة، إسكندر البحوري.

واعتقلت قوات الأمن لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري، إسكندر البحوري، بعد أن اعتدى على رجل أمن ورفض تطبيق القانون والالتزام بحظر التجول.

وتوجهت عناصر الأمن إلى منزل البحوري لاعتقاله ،حيث دخلت في مواجهات مع عدد من الشبّان ، و استعمل رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتسبّبت المواجهات في إصابة عدد من العناصر الأمنية بجروح، مما استوجب نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت مؤخرا إجراءات صارمة لمجابهة فيروس كورونا ، بعد أن انتشر الوباء في كل المحافظات التونسية.

واتخذت الحكومة التونسية قرار غلق المدارس ومنع التنقل بالسيارات، بدءا من الساعة السابعة مساء وحظر التجول بدءا من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.