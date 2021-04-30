ولادة طفلة على متن مركب يقل مهاجرين قبالة جزر الكناري

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أنقذ خفر السواحل الإسبان طفلة بعيد ولادتها على مركب يقل مهاجرين كان يستقله 44 شخصا بينهم والدتها، وفق ما أعلنته أجهزة الإغاثة في جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي.

وتم نقل الطفلة التي ولدت الخميس مع والدتها إلى المستشفى الجامعي في الكناري ”لإخضاعهما لفحوص“، وفق ما أعلنته أجهزة الإغاثة على تويتر، موضحة أن المركب تم قطره إلى ميناء أرغينيغين في جزيرة كناريا الكبرى.

وإضافة إلى الوالدة وطفلتها، كانت على متن المركب 11 امرأة وأربعة قصّر و28 رجلا، جميعهم من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت جمعية الصليب الأحمر على تويتر إلى أن ”الطفلة بصحة جيدة“.

ويأتي ذلك بعد يومين على وصول مركب تم قطره إلى جزيرة تينيريفي عثر على متنه على جثث 24 مهاجرا بينهم قاصران.

وتضاعفت محاولات عبور المهاجرين من أفريقيا إلى جزر الكناري في رحلات محفوفة بالمخاطر بسبب التيارات القوية منذ العام 2019 وتشديد رقابة الاتحاد الأوروبي على البحر المتوسط.

والعام الماضي وصل 23 ألفا و23 مهاجرا إلى الأرخبيل الإسباني، أي أكثر بثمانية أضعاف مقارنة بالعام السابق، وفق وزارة الداخلية الإسبانية.

وقضى 1851 شخصا على الأقل في العام 2020 خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري، وفق المنظمة غير الحكومية ”كامينادو فرونتيراس“.