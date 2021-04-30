وفاة أرملة ملك الزولو المثير للجدل غودويل زويليتيني بشكل مفاجئ

توفيت وليّة عهد أمة الزولو، وزوجة ملك قومية الزولو، غودويل زويليثيني، الذي مات أخيرًا في جنوب أفريقيا بشكل مفاجئ الخميس، كما أعلن القصر الملكي.

وقال مانغوسوثو بوثيليزي، رئيس الوزراء التقليدي لمملكة الزولو في بيان، إن: ”العائلة الملكية تعلن بصدمة وألم، وفاة جلالة الملكة شييوي مانتفومبي دلاميني زولو، وليّة عرش أمة الزولو“.

وأضاف دون أن يذكر سبب الوفاة: ”لقد فاجأنا ذلك وتركنا مفجوعين“.

وتأتي الوفاة المفاجئة لدلاميني/ زولو، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد أيام من نقلها إلى المستشفى، وبعد أسابيع -فقط- من مراسم دفن زوجها.

وتوفي زويليثيني في 12 آذار/ مارس، عن عمر يناهز 72 عامًا، بعد نصف قرن من جلوسه على العرش، إثر صراع مع مرض مرتبط بالسكري.

ورغم أن لقب ملك الزولو، لا يمنحه سلطة تنفيذية، فإن زويليثيني، كان له تأثير على أكثر من 11 مليون شخص، أي ما يقرب من خُمس سكان جنوب أفريقيا.

وخلال حكم استمر نصف قرن، أثار زويليثيني، الكثير من الفضائح، من خلال إطلاقه -على سبيل المثال- مهرجانًا للفتيات العذارى، أو بعد وصفه المهاجرين الأفارقة، بأنهم: ”نمل وقمل“، ما أجج هجمات معادية للأجانب في البلاد.

وكان زويليتيني، وهو مالك أراضٍ شاسعة، قد اعتلى العرش في سن الثالثة والعشرين، خلال نظام الفصل العنصري سنة 1971، بعد وفاة والده. ويحظى الملوك التقليديون في جنوب أفريقيا، باعتراف دستوري، ويؤدون دورًا رمزيًا قويًا في أحيان كثيرة.