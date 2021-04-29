وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الأردني

أعلن الديوان الملكي في الأردن، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير محمد بن طلال بن الحسين، الممثل الشخصي لعاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني، عن عمر يناهز الـ80 عاما.

وقال الديوان الملكي في بيان إن ”الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك عبد الله الثاني، توفي في العاصمة عمان اليوم الخميس“.

وأضاف أن جثمان الأمير ”سيشع بعد ظهر يوم غد الجمعة، في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص ليوارى الثرى في الأضرحة الملكية“.

وأشار إلى أنه ”التزاما بتعليمات وإجراءات السلامة العامة المتبعة في التعامل مع وباء كورونا، سيتواجد عدد محدود من المشيعين من أفراد العائلة المالكة“.

والأمير الراحل ولد في عمان في الـ2 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1940، وهو النجل الثاني للملك طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف.

وأنهى الأمير محمد بن طلال دراسته الثانوية في ”كلية بريانستون“ في بريطانيا، ثم التحق بعد ذلك بالكلية العسكرية في بغداد.

وعاد بعد إنهاء دراسته العسكرية إلى الأردن والتحق في كتيبة الحرس الملكي الخاص، قبل أن يصبح المرافق العسكري للملك الراحل الحسين بن طلال.

وشغل الأمير الراحل منصب ولي عهد الأردن خلال حكم الملك الحسين من العام 1952 ولغاية 1962 حيث أعفي من المنصب، وعيّن ممثلا شخصيًا للملك عام 1973 وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى وفاته اليوم.

وتزوج الأمير محمد بن طلال مرتين، الأولى في العالم 1964 من الفلسطينية فريال إرشيد، وأنجبا الأميرين طلال وغازي، قبل انفصالهما العام 1978، ثم تزوج عام 1981 من تغريد المجالي ابنة رئيس وزراء الأردن الأسبق هزاع المجالي.