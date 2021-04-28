تسبب بإلغاء الرحلة.. صيني يرمي عملات معدنية في محرك الطائرة (صور)‎

ألقت الشرطة الصينية القبض على رجل ألقى قطعًا نقدية، في محرك طائرة قبل إقلاعها.

وكان من المقرر أن يسافر الراكب الذي يدعى ”وانغ“، من مدينة ويفانغ إلى هايكو على متن طائرة تابعة لشركة ”جي إكس“ الصينية، عندما ألقى مجموعة من العملات المعدنية ملفوفة بورق أحمر في المحرك.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لاحظ العمال العملات المعدنية أسفل الطائرة قبل إقلاعها وأبلغوا الطاقم بسرعة، وتم إلغاء الرحلة، وأُجبر جميع الركاب على النزول وانتظار رحلة أخرى.

ويعتقد الكثير من الصينيين أن إلقاء العملات المعدنية باتجاه محركات الطائرات هو ”فأل حسن“ ويعمل على الحصول على رحلة آمنة.

إلا أنه من الممكن أن تتسبب العملات المعدنية في إتلاف مروحيات الطائرة أو نشوب حريق، والذي من الممكن أن يعرض حياة 148 شخصًا من الركاب والطاقم للخطر.

وفي عام 2019، تم إلزام أحد الركاب بدفع تعويض قدره أكثر من 13000 جنيه إسترليني لشركة ”Lucky Air“ بعد إلقاء عملتين على محرك الطائرة، ما تسبب في إلغاء الرحلة وتوقف الطائرة.

وفي حالة أخرى أيضًا، ألقت فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا ثلاث عملات معدنية باتجاه محرك طائرة؛ من أجل مساعدة نجل شقيقها في التغلب على الإسهال الذي عانى منه في المطار.