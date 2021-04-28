أمريكي يعثر على صور جديدة لهجمات الـ11 من أيلول في ألبوم العائلة

عثر مراهق من ولاية كونيتيكيت الأمريكية على صور لم تُر من قبل لهجمات الـ11 من أيلول سبتمبر الإرهابية داخل ألبوم عائلي قديم.

وحسب تقرير نيويورك بوست، قال الشاب ليام إنيا، البالغ من العمر 19 عاما، إنه كان يتصفح ألبوما قديما يحمل عنوان يوم عيد الحب والذي كان ملكا لعمته الكبرى ماريان بوجليسي مونيوز، عندما عثر على صور لأخطر هجوم في تاريخ الولايات المتحدة.

وتُظهر الصور التى لم تُر من قبل البرجين التوأمين غارقين في ألسنة اللهب وأعمدة الدخان، ومانهاتن مغطاة بالغبار والحطام.

وقال إنيا، الذي ولد في وايت بلينز، بنيويورك، ويقيم الآن في ولاية كونيتيكت، إنه تمكن من تحديد موقع المبنى الذي التقطت منه عمته الصور.

وأضاف إنيا، من خلال الصور: ”أعتقد أنها كانت تعيش في شقة 310 شارع غرينتش في مدينة نيويورك، ويواجه شرفتها جنوب مركز التجارة العالمي“.

وتابع: ”في ذلك اليوم وبعده، التقطت الصور على نوع من الكاميرات التي تستخدم لمرة واحدة، وعندما أطلعت والدتي على المبنى، تعرفت عليه على الفور من زيارة قامت بها في الستينيات وأكدت أن ماريان تعيش هناك.

وقد عرض إينا تلك الصور في مقطع فيديو على تطبيق مشاركة الفيديو ”تيك توك“ يوم الأحد الموافق الـ25 من نيسان/ أبريل.

واكد أن ألبوم الصور قد أعطته عمته ماريان في البداية لجدته الراحلة وتم نقله إليه منذ نحو أربع سنوات.

وحسب ما ذكر موقع Newsweek؛ قرر إنيا إجراء مسح للصور ضوئيا في شباط/ فبراير من هذا العام.

كما كشف المراهق لصحيفة ”ذا بوست“ عن علاقته الخاصة بهجمات الـ11 من أيلول/ سبتمبر.

وأشار إلى أن والدته قامت بجولة في مانهاتن قبل أسابيع من الكارثة وأن والده، الذي كان يعمل مهندسا صوتيا مع إن بي سي، كان من المقرر أن يعمل بالقرب من الأبراج في يوم الهجمات، لكنه لم يدخل بعد تحطم البرج الشمالي.

تجدر الإشارة إلى أن إينا قد قام بمشاركة الصور أيضا على مدونة Reddit يوم الأحد، والتي حصدت الآلاف من الإعجابات، كما قام العديد من المستخدمين الذين شاركوا تجاربهم الشخصية في الـ 11 من أيلول/ سبتمبر.