مصر.. وفاة سيدة قطار سوهاج بكورونا

توفيت اليوم الثلاثاء، السيدة المصرية سمرة الراوي، المعروفة إعلاميًا بـ“سيدة قطار سوهاج“ متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونقلت سمرة الرواي، لمستشفى حميات سوهاج بصعيد مصر، وحجزت بها منذ عدة أيام، عقب إصابتها بالفيروس المستجد، أثناء استضافتها داخل إحدى دور رعاية المسنين.

ونشر الإعلامي المصري هاني النحاس، عبر صفحته على موقع فيسبوك: ”سيدة قطار الصعيد إللي طردها ابنها وكانت رايحة السيدة زينب تقعد في الضريح عشان ملهاش بيت، ولكن القدر أنه تحصل حادثة قطار سوهاج ويكون لها عمر وتعيش، وتموت دلوقتي بكورونا، سبحان الله تنجو من حادث بشع وتموت بالفيروس، وما تدري نفسٌ بأي أرضٍ تموت، ربنا يرحمها“.

وكانت سيدة مصرية تدعى سمرة الراوي، قد استقلت في آذار/ مارس الماضي، أحد القطارين اللذين أسفر تصادمهما، عن مقتل وإصابة العشرات من المصريين في محافظة سوهاج (جنوب)، حيث نجت من الموت المحقق.

وأثارت سمرة تفاعلًا واسعًا مع قصتها الإنسانية، التي تشابهت فصولها مع مشاهد تمثيلية في فيلم ”ساعة ونص“.

وقالت“سمرة“ في روايتها، إنها استقلت القطار من محطة نجع حمادي بمحافظة قنا، هاربة من ظلم أحد أبنائها الذي طردها من البيت، موضحة أنها كانت متوجهة لتقيم بجوار ضريح السيدة زينب في العاصمة القاهرة، لأنها لا تجد مأوى بديلًا لها.

ونقلت الحاجة ”سمرة“ إلى مستشفى طهطا العام في سوهاج، لتوقيع الكشف الطبي عليها، والتأكد من صحتها، وهناك روت قصتها الحزينة والمؤلمة، لتقرر وزارة التضامن الاجتماعي توفير مأوى لها، ومتابعة حالتها المعيشية.

يشار إلى أن الحادث وقع بين قطاري ركاب في محافظة سوهاج، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا، وإصابة 165 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.