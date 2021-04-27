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وفاة أبو وليد أحد أشهر بائعي الشاي في الرياض
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 14:20 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 15:35 GMT

وفاة أبو وليد أحد أشهر بائعي الشاي في الرياض

تداول نشطاء على موقع تويتر في السعودية، اليوم الثلاثاء، خبر وفاة مشعل الفهد المعروف باسم شاهي أبو وليد، عن عمر ناهز 63 عاما. ويعد أبو وليد أحد أشهر بائعي الشاي

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المصدر: فريق التحرير

تداول نشطاء على موقع تويتر في السعودية، اليوم الثلاثاء، خبر وفاة مشعل الفهد المعروف باسم شاهي أبو وليد، عن عمر ناهز 63 عاما.

ويعد أبو وليد أحد أشهر بائعي الشاي على الجمر في العاصمة الرياض.

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وكشف حساب ”وش سالفة الهاشتاق؟“ على تويتر، بأن أبو وليد توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهور وضعه الصحي.

وغرّد الناشط عبدالرحمن الرفدان: ”لا حول ولا قوة إلا بالله.. انتقل إلى رحمة الله أبو وليد صاحب (شاهي أبو وليد) المعروف جدا، ويشهد الله أنه كان من أطيب القلوب، وأكثر الناس ابتساما ولطفا، شخص عظيم، أسأل الله أن يجعله من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب“.

وقال ناصر بن سعود: ”من طيبته، وحسن نيته، الكل يذكره بالخير، ويترحم عليه، لي موقف معه في رمضان قبل شهرته، أعطاني ماء قبل الأذان، وقال ما أبغي غير الدعاء منك، الله يرحمه ويغفر له يا رب، ويرزقه الجنة“.

وكتب آخر يدعى ”عَبث“: ”كنت أعرفه في بداياته، لا أخفيكم كنت أرى تلك الابتسامة ويثيرني الفضول ما السر وراءها؟ ثم تابعت له لقاء مع الإعلامي عادل فعرفت شيئا منه، مثقف وواعٍ ويحمل الكثير من خفايا الحياة، واليوم بعد وفاته عرفت سر ابتسامته، محبة الناس هم شهود الله في أرضه“.

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