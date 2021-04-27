وفاة أبو وليد أحد أشهر بائعي الشاي في الرياض

تداول نشطاء على موقع تويتر في السعودية، اليوم الثلاثاء، خبر وفاة مشعل الفهد المعروف باسم شاهي أبو وليد، عن عمر ناهز 63 عاما.

ويعد أبو وليد أحد أشهر بائعي الشاي على الجمر في العاصمة الرياض.

وكشف حساب ”وش سالفة الهاشتاق؟“ على تويتر، بأن أبو وليد توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهور وضعه الصحي.

#وفاه_ابو_وليد#شاهي_أبو_وليد وفاة #ابو_وليد احد اشهر باعة شاهي الجمر في الرياض، وذلك بعد اصابته بفيروس كورونا وتدهور وضعه الصحي. pic.twitter.com/BB8DjGygXg — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) April 27, 2021

وغرّد الناشط عبدالرحمن الرفدان: ”لا حول ولا قوة إلا بالله.. انتقل إلى رحمة الله أبو وليد صاحب (شاهي أبو وليد) المعروف جدا، ويشهد الله أنه كان من أطيب القلوب، وأكثر الناس ابتساما ولطفا، شخص عظيم، أسأل الله أن يجعله من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب“.

لاحول ولا قوة الا بالله .. انتقل الى رحمة الله ابو وليد صاحب ( شاهي ابو وليد ) المعروف جداً،

ويشهد الله انه كان من اطيب القلوب واكثر الناس ابتساماً ولطف، شخص عظيم اسأل الله ان يجعله من اهل الجنه بغير حساب ولا عذاب :(

#وفاه_ابو_وليد pic.twitter.com/Xd1w2s72zY — عبدالرحمن الرفدان | الدحمي (@An_141) April 27, 2021

وقال ناصر بن سعود: ”من طيبته، وحسن نيته، الكل يذكره بالخير، ويترحم عليه، لي موقف معه في رمضان قبل شهرته، أعطاني ماء قبل الأذان، وقال ما أبغي غير الدعاء منك، الله يرحمه ويغفر له يا رب، ويرزقه الجنة“.

من طيبته وحسن نيته الكل يذكره بالخير ويترحم عليه

لي موقف معه في رمضان قبل شهرته أعطاني موية قبل الاذان وقال ما ابغى غير الدعاء منك .

الله يرحمه ويغفر له يارب ويرزقه الجنه

pic.twitter.com/LXPxxXPK0H#وفاة_ابو_وليد — ناصر بن سعود (@Nasserr_su) April 27, 2021

وكتب آخر يدعى ”عَبث“: ”كنت أعرفه في بداياته، لا أخفيكم كنت أرى تلك الابتسامة ويثيرني الفضول ما السر وراءها؟ ثم تابعت له لقاء مع الإعلامي عادل فعرفت شيئا منه، مثقف وواعٍ ويحمل الكثير من خفايا الحياة، واليوم بعد وفاته عرفت سر ابتسامته، محبة الناس هم شهود الله في أرضه“.